Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne bir süre önce yapılan şikayet üzerine, isimlerinin baş harfleri S.K. ve F.K. olan iki avukat tutuklandı.

İki avukat zanlı “sahtekarlıkla para temini” iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

İki avukatın, başka bir avukat adına davalar açarak, bu davalara girdiği, sahte belge düzenlediği, müşterilerden ‘sahtekarlıkla para temin’ ettikleri iddia edildi.

Yaklaşık bir aydır devam eden soruşturma kapsamında polise başka avukatlardan benzer şikayetler gelmesi üzerine tespit edilen zanlılar S.K. ve F.K. dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 2’şer gün tutukluluk alındı.

Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne bir süre önce yapılan şikayet üzerine, isimlerinin baş harfleri S.K. ve F.K. olan Girne’de iki avukat, “sahtekarlıkla para temini” iddiasıyla tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar 2 gün tutukluluk aldı

“Sahte belge düzenlediler”

Zanlılar S.K. ve F.K. dün ‘sahte evrak düzenleme’, ‘tedavüle sürme’, ‘sahte davranışla kayıt temini’ ve ‘sahtekarlıkla para temini’ suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgileri aktaran polis memuru, 21 Aralık 2016 tarihinde, Girne’de sakin Avukat M.K.’nin Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne kendisi adına açılan 3 dava dosyası bulunduğunu ancak bunları kendisinin açmadığını beyan etmesi ve araştırılmasını istemesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’nde avukat M.K. adına 3 sahte dava açıldığını, başka avukatlar adına da 4 sahte davanın geri çekildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarında, sahte dava dosyalarında mevcut tanıklarla görüştüklerinin tespit edildiğini, bir dosyada adı geçen E.T. isimli şahsın, önceki akşam Türkiye’den geldiği ve ifadesinin alındığını aktardı.

Polis, zanlıların, Avukat M.K.’nin kendilerini şikayet etmesi üzerine zanlı F.K’nin başka bir avukatın yanında, şikayetini geri çekmesi için para teklif ettiğinin öğrenildiğini de söyledi.

Soruşturmanın boyutunun büyük olduğunu belirten polis memuru, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 3 gün tutukluluk talep eti.

Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlılar hakkında 2’şer gün tutukluluk emri verdi.