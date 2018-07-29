Alagadi-1 Halk Plajı’nda bugün 18:45 sularında İskender Yılmaz ( E21) dalgalı deniz yüzünden boğulma tehlikesi geçirdi.

İskender Yılmaz’ı ( E21) kurtarmaya çalışan arkadaşı Sergen Sumakoğlluları(E 22) da boğulma tehlikesi geçirirken iki arkadaş etraftaki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sergen Sumakoğluları taburcu olurken, İskender Yılmaz müşhade altına alındı.