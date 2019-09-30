İki araç çarpıştı: 3 yaralı

Alpet Işıkları’nda bugün saat 11.05'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Lefkoşa’da Alpet Işıkları’nda saat 11.05'te meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle bölgedeki trafikte uzun kuyruklar oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kazayla ilgili polisin yaptığı açıklama şöyle;

"Bugün saat 11.05 sıralarında Lefkoşa da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Ahmet RAMİZ (E-54) yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Altınbaş petrol önünde bulunan trafik ışıklarina geldiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada Ali ÇAKIR (E -42) yönetimindeki MP 642 plakalı araç ile stadyum ışıklarından gelip sağdan birinci şerit içerisinden gelerek Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durdurmuştur. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sertaç KARALIM (E 53) LDH acil serviste müşahede altına alınmıştır."