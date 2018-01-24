İKD’den eğitim çalışması

İş Kadınları Derneği’nin geleneksel hale getirdiği çalışmalardan biri olan tam günlük eğitim çalışması bu yıl 27 Ocak’ta Malpas Otel’de gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan çalışma sabah 9.30 da kayıt işlemi ile başlayacak. Öğleden sonra saat 16.00’da sona erecek. Açıklama şu şekilde:

Gençleri ve Kadın Girişimcileri desteklemek amacı ile çalışmalar yapan İKD yine önemli projelerinden birini gerçekleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindedir. İş dünyasına dönük çalışmaya katılmak isteyenler 05338594398 ve 05338400005 numaralı telefonlardan bilgi alıp, kayıt yaptırabilir.

Sabah saat 10:00’ da açılış konuşmalarından sonra, ‘Ülke ve Bölge Ekonomisinin Fotoğrafı’ başlıklı birinci oturum başlayacak. Prof.Dr. Sn. Fatma Güven Lisaniler ve Ekonomist Sn. Mehmet Saydam bu konuda bilgi paylaşımlarını, sunumlarını tamamladıktan sonra 11.30’da ikinci oturum Prof. Dr. Sn. Fatoş Adiloğlu tarafından sunulacak.

Öğle yemeğinden sonra farklı sektörlerden başarı hikayelerini paylaşacak 3 rol model iş kadınımız yer alacaklar.

14.30’ dan sonra ise ‘Denge ‘Siz’’siniz başlıklı eğitim çalışmasını Sn. Figen Bilge sunacak ve böylelikle Malpas Otel sponsorluğunda ‘Hayalleriniz Sizinle Sınırlı’ eğitim çalışmamızın 2.Zirvesi saat 16.00’da sona erecek.

Verimli olacağına inandığımız bu etkinliğimizin bilgisini paylaşırken, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.