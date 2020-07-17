İKD'de görev dağılımı yapıldı

İş Kadınları Derneği’nde (İKD) göreve seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre yeni dönemde başkan seçilen Selin Candemir ile devam edecek İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle:

“Asbaşkan Sercan Görgüner Bahçeci, Sekreter Akile Gamze Hastunç Rüstem, Sayman Suna Erensu, Dışilişkiler Sorumlusu Bilge Nevzat, Eğitim Sorumlusu Cemile Kocareis, Ekonomik Hareketleri İzleme Sorumlusu Mine Yücel, Sosyal İşler Sorumlusu Ece Emin, Örgütlenmeden Sorumlu Direnç Civa Akgün.”

İş Kadınları Derneği yönetim kurulu yedek üyeleri ise Birgül Güvenir Beyatlı (İKD Samanbahçe Ofis ve Köşk Değerlendirme Sorumlusu) ve Bilen Sayılı Bozkırlı (Teknoloji ve İletişim Sorumlusu) olarak belirlendi.

Ayrıca genel kurulda Disiplin ve Denetleme Kurulu 2020-2022 dönemi üyeleri de seçildi.

Disiplin Kurulu başkanlığına Semral Erel, üyeliklere ise Servet Emre ve Şengül İyigün seçilirken, Denetleme Kurulu başkanlığına Seray Gürün üyeliklere ise Derya Alp ve Şansel Soyel seçildi.