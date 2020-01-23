İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nde 'SİSTEM ÇÖKTÜ'

“İkamet ve Vizeler Tüzüğü” uygulanmıyor, görevliler “sistem çöktü” derken, İçişleri Bakanı Baybars, teknik bir sıkıntı olduğunu, “sistemin yazılımı kaldırmadığını” belirtiyor. Baybars’a göre “Tüzüğü askıya almak söz konusu değil.” İddialar, Başbakan’ın uygulamadığı durdurduğu yönünde…





İçişleri Bakanlığı'nın hükümet içinde tartışmaya neden olan "İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü" yayınlandı ancak uygulanmıyor.

Polis ve Muhaceret "sistem çöktü" gerekçesiyle tüzüğü uygulamazken, iddialar, Başbakanlık üzerinden verilen talimatla uygulamanın dondurulduğu yönünde...

YENİDÜZEN, tüzüğün uygulanmadığını doğruladı, ilgili kaynaklar, "sistem çöktü" diyerek, ülkeye giriş yapan her bir kişi için "gün hesaplamalarının zaman aldığını" gerekçe gösterdi.

YENiDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tüzük uygulamalarından biri olan ‘gün hesaplaması’ için geliştirilen yazılımın, sistemi yavaşlatmasına bağlı bir sıkıntı yaşandığını belirtti, iddiaların aksine uygulamanın ‘Başbakanlıkça durdurulduğunu düşünmediğini’ söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ise konuya ilişkin detaylı bilgisi bulunmadığını ifade ederek, “Teknik bir sıkıntı var denildi. Çözmeye çalışılıyor. Konuyla ilgileneceğim” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Baybars:

“Askıya alma söz konusu değil… Sistem yazılımı kaldırmadı”

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yaşanan soruna ilişkin YENiDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tüzük uygulamalarından biri olan ‘gün hesaplaması’ için geliştirilen yazılımın, sistemi yavaşlatmasına bağlı bir sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ana sistemin, Polisin Bilgi İşlem Şubesi’nde hazırlanan yazılımı, ‘parça eksiği’ nedeniyle kaldıramadığını ve işlem yapma süresinin 2 dakikaya vardığını aktaran Bakan Baybars, “Zamanın uzaması, kuyrukların da uzamasına sebebiyet verdi” dedi, yazılımın sistemden ayrıldığını, işlemin de manuel yapıldığını ifade etti.

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün askıya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da söyleyen Baybars, şu anda sistemde sıkıntı yaşanan ‘ülkede kalma sürelerine’ ilişkin düzenlemenin, zaten Tüzüğüm bir kısmı olduğuna işaret etti.

Baybars, “Uygulamaya devam ediliyor… Bu sadece gün hesaplamasına ilişkin bir yöntemdi, ağır kalınca sistemden ayrıldı. Muhaceret Memurları şimdi bu işlemi manuel yapmak durumunda kalacaklar. Bu uygulama zaten sadece ‘turist’lere ilişkin bir uygulamaydı” dedi.

“Başbakanlıkça dondurulduğunu düşünmüyorum”

Başbakanlık üzerinden verilen talimatla uygulamanın dondurulduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Bakan Baybars, “Ben böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığım bilgi, yazılımının sistemi ağırlaştırdığı ve işlem süresini uzattığı yönünde” dedi.

Uygulamanın Başbakanlık talimatıyla durdurulduğuna ilişkin iddianın kendisine ‘fazla komplo teorisi gibi’ geldiğini de ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Polis Genel Müdürlüğü Başbakanlık’a bağlı… Başbakanlık’la genel olarak eskiyen sistemin güncellenmesi için kaynağın yaratılmasını sağlayacağız” dedi.

Başbakanlık Müsteşarı Yeldener: “Teknik bir sıkıntı var”

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ise konuya ilişkin detaylı bilgisi bulunmadığını ifade ederek, “Teknik bir sıkıntı var denildi. Çözmeye çalışılıyor. Konuyla ilgileneceğim.” Şeklinde konuştu.