İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü yürürlükte
Hükümet ortakları UBP ve HP arasında “uyuşmazlık” olduğu iddia edilen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, dünden itibaren yürürlüğe girdi.
Fehime ALASYA
Hükümet ortakları UBP ve HP arasında “uyuşmazlık” olduğu iddia edilen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, dünden itibaren yürürlüğe girdi.
İçişleri Bakanlığı Basın Bölümü’nden yapılan açıklamada, Tüzükte hiçbir hayati değişiklik yapılmadan yürürlüğe konduğu belirtildi.
Açıklamada, sivil toplum örgütlerinin talebi ile bazı harç ve ufak tefek konularda kolaylıklar sağlamak için girişim yapıldığı, gündemde yeni değişiklikler olmadığı iddia edildi.
Hatırlanacağı üzere, Ekim ayının başında bir televizyon programına konuk olan Başbakan Ersin Tatar, yeni düzenlemeyle ilgili birtakım rahatsızlıklar olduğunu belirtmişti. Tatar, “Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'…" diye konuşmuş, kendi talimatı ile gereken değişiklikleri görüşmek üzere bürokratların çalışmaya başladığını duyurmuştu.
Akabinde 8 Ekim günkü Meclis Genel Kurulu'nda sorulan soru üzerine konuya değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Ortada bizim anlattığımız dışında çok farklı anlatımlar olduğu için bir sıkıntı var. Bizim anlattığımız her kişi bu tüzüğün gerekli olduğunu söylüyor. Talepler değerlendirilecek ancak tüzüğün değişikliği ile ilgili değil, bakana verilecek yetki ile değerlendirilecek. Bu tüzüğün değişmesini gerektirecek şeyler değil" demişti.
İçişleri Bakanlığı: “Tüzük şu anda yürürlükte”
İçişleri Bakanlığı Basın Bölümü’nden yapılan açıklamada, tüzüğün dünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
“Tüzük şu anda olduğu gibi yürürlüktedir. Sadece bundan bir buçuk ay önce bazı sivil toplum örgütlerinin talebi ile bazı harç ve ufak tefek konularda kolaylıklar sağlamak için girişim yaptık. Giriş çıkışlarda ödenecek harçlar veya cezalarda ödenecek ve asgari ücretin beş katına kadar çıkan bazı noktalarda rakamlarda indirim yapılacak.
Bu tüzük en son yayınlanan haliyle yürürlüğe girdi. Bazı sivil toplum örgütlerinin makul ve kolaylaştırıcı bazı talepleri olmuştu, sadece onlar dikkate alındı. Tüzük tüm kriterleri ile değişmeden geçti. Resmi sitemizde de bunun son hali yayınlandı.”
Tüzükte neler var?
Tüzükte yapılan düzenlemelerde yabancıların ülkeye giriş, kalış ve ülkeden çıkışları yeniden düzenlenmiş, bu alanlarda pek çok ayrıntıya yer verilmişti. Asgari ücretle çalışanın, ikamet izniyle sadece 3 aile bireyini getirebilmesi, tek tip olarak verilen vizenin türlerine ayrılması ve sürelerindeki değişiklikler gibi bazı önemli başlıklar dikkat çekmişti.
Tüzükte yer alan bazı maddelerin özeti YENİDÜZEN’in 5 Ekim tarihli haberine şöyle yansımıştı:
“Bir yabancının ülkede vize ile kalış süresi 90 günü geçemez”
- Bir yabancının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vize ile kalış süresi, her defasında doksan günü ve her yüz seksen günde doksan günü geçemeyecek.
- Asgari ücretle çalışan kişi ikamet izniyle ülkeye sadece 3 aile bireyini getirebilecek.
- 90 gün ikamet izni tamamlanan birisi, 3 yerine 80 günün ardından yeniden ülkeye giriş yapabilecek.
- Yabancıların ülkeye geliş amacı, buradaki geçimi ve kalacağı yer girişte sorgulanacak, sorgulama 4 saati aşmayacak.
- Limanlarda uzun süreli sorgulanma istemi halinde bu sorgulamayı kabul etmeyene ülkesine dönüş hakkı verilecek
- Ülkeye girişi uygun bulunmayan geri gönderilecek,
- Ülkeye girişte vize verilmesi için Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından en az 2 ay geçerliliği olan pasaport istenirken, bunun dışında kalan ülke yurttaşlarından en az 6 ay geçerliliği olan pasaport talep edilecek.
- Giriş vizeleri türlerine ayrıldı
- Gelen kişiler, vize türüne göre nereye geldiğini, hangi amaçla geldiği belirtilecek ve vize türüne göre verilen sürenin dışına çıkamayacak.
- Örneğin ‘Turizm vize’ ile girmişse en fazla 90 gün, ‘staj- kurs vizesi’ ile gelmişse bu sürenin bir hafta fazlası, çalışma izni ile gelmişse 30 günlük bir vize verilecek.
- Aile ikamet iznine ‘destekleyici’ sınır getirildi,
- Vizelerin uzatılması ve iptali detaylandırıldı,
- İkamet izni çeşitleri de dörde ayrıldı: 60 yaş üstü de kayıt altına alınıyor,
- Aile ikamet izinlerindeki yeni uygulamaya göre 18 yaş altındaki çocuklar da çalışma izni veya ikamet izni alan anne babanın kayıtlarına işlenecek
- Gecikmeli veya geriye dönük izin harcı başvuruları için ceza uygulanacak.