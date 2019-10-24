İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü yürürlükte

Fehime ALASYA



Hükümet ortakları UBP ve HP arasında “uyuşmazlık” olduğu iddia edilen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü, dünden itibaren yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Bölümü’nden yapılan açıklamada, Tüzükte hiçbir hayati değişiklik yapılmadan yürürlüğe konduğu belirtildi.

Açıklamada, sivil toplum örgütlerinin talebi ile bazı harç ve ufak tefek konularda kolaylıklar sağlamak için girişim yapıldığı, gündemde yeni değişiklikler olmadığı iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere, Ekim ayının başında bir televizyon programına konuk olan Başbakan Ersin Tatar, yeni düzenlemeyle ilgili birtakım rahatsızlıklar olduğunu belirtmişti. Tatar, “Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'…" diye konuşmuş, kendi talimatı ile gereken değişiklikleri görüşmek üzere bürokratların çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Akabinde 8 Ekim günkü Meclis Genel Kurulu'nda sorulan soru üzerine konuya değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Ortada bizim anlattığımız dışında çok farklı anlatımlar olduğu için bir sıkıntı var. Bizim anlattığımız her kişi bu tüzüğün gerekli olduğunu söylüyor. Talepler değerlendirilecek ancak tüzüğün değişikliği ile ilgili değil, bakana verilecek yetki ile değerlendirilecek. Bu tüzüğün değişmesini gerektirecek şeyler değil" demişti.

İçişleri Bakanlığı: “Tüzük şu anda yürürlükte”



İçişleri Bakanlığı Basın Bölümü’nden yapılan açıklamada, tüzüğün dünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Tüzük şu anda olduğu gibi yürürlüktedir. Sadece bundan bir buçuk ay önce bazı sivil toplum örgütlerinin talebi ile bazı harç ve ufak tefek konularda kolaylıklar sağlamak için girişim yaptık. Giriş çıkışlarda ödenecek harçlar veya cezalarda ödenecek ve asgari ücretin beş katına kadar çıkan bazı noktalarda rakamlarda indirim yapılacak.

Bu tüzük en son yayınlanan haliyle yürürlüğe girdi. Bazı sivil toplum örgütlerinin makul ve kolaylaştırıcı bazı talepleri olmuştu, sadece onlar dikkate alındı. Tüzük tüm kriterleri ile değişmeden geçti. Resmi sitemizde de bunun son hali yayınlandı.”

Tüzükte neler var?

Tüzükte yapılan düzenlemelerde yabancıların ülkeye giriş, kalış ve ülkeden çıkışları yeniden düzenlenmiş, bu alanlarda pek çok ayrıntıya yer verilmişti. Asgari ücretle çalışanın, ikamet izniyle sadece 3 aile bireyini getirebilmesi, tek tip olarak verilen vizenin türlerine ayrılması ve sürelerindeki değişiklikler gibi bazı önemli başlıklar dikkat çekmişti.

Tüzükte yer alan bazı maddelerin özeti YENİDÜZEN’in 5 Ekim tarihli haberine şöyle yansımıştı:



“Bir yabancının ülkede vize ile kalış süresi 90 günü geçemez”