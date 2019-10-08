Tatar: "Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, gözden kaçan durumlar varsa bunlar düzeltilecektir"

Meclis Genel Kurulu'nda sorulan soru üzerine konuya değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars:

"Talepler değerlendirilecek ancak tüzüğün değişikliği ile ilgili değil, bakana verilecek yetki ile değerlendirilecek. Bu tüzüğün değişmesini gerektirecek şeyler değil"

YENİDÜZEN- ÖZEL

23 Ekim'de yürürlüğe girecek olan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü konusunda hükümet ortakları UBP ve HP arasındaki uyuşmazlık yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz hafta Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olan Tatar "Bu yeni düzenleme ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Ben bu örgütlerle (14 örgüt) görüştüm. Müsteşarlarımı da çağırdım ve dedim ki 'Bakınız itirazlar var detaylarda sıkıntılar olabilir, uygulamada büyük sıkıntılar olabilir'…" diye konuşmuş, kendi talimatı ile gereken değişiklikleri görüşmek üzere bürokratların çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda sorulan soru üzerine konuya değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars

"Ortada bizim anlattığımız dışında çok farklı anlatımlar olduğu için bir sıkıntı var. Bizim anlattığımız her kişi bu tüzüğün gerekli olduğunu söylüyor. Talepler değerlendirilecek ancak tüzüğün değişikliği ile ilgili değil, bakana verilecek yetki ile değerlendirilecek. Bu tüzüğün değişmesini gerektirecek şeyler değil" dedi.

Tatar "Gözden kaçan durumlar varsa bunlar düzeltilecektir” demişti

"Ben bu örgütlerle görüştüm, hata varsa düzeltilecek" diyen Tatar İkamet ve Vizeler Tüzüğü'ne ilişkin şunları söylemişti: "Benim müsteşarlarım şu anda İçişleri Bakanlığı müsteşarları ile bu konuyu ve detayları görüşüyorlar. İlgili derneklerle de görüşüyorlar. 23 Ekim'de uygulamaya girecekti, 23 Ekim'e kadar tüzükte bir hata sıkıntı ya da İçişleri Bakanlığı'nın bu tüzüğü hazırlarken gözden kaçan durumlar varsa bunlar düzeltilecektir.

30 Eylül 2019’da BRT ekranına çıkan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını iddia etmişti. Baybars, “hamasi bir takım iddialarla kafa karıştırılmamasını” da istemişti. Başbakan Ersin Tatar 23 Ekim’de yürürlüğe girecek İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü'ne bazı itirazlar olduğunu bu itirazları değerlendirmek için bürokratlarını görevlendirdiğini açıklamıştı.

“Yurttaşlık Yasası'nı engelleyen UBP mi?”

Meclis Genel Kurulu'nda “Yurttaşlık Yasası'nı engelleyen UBP mi, çıkın açıklayın" diyen CTP Milletvekili Doğuş Derya'ya cevap vermek için kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars "Daimi İkamet İzinleri ve Yurttaşlık Yasası'nı hükümetimize sundum. Yurttaşlık yasası ile ilgili bir görüş ayrılığı söz konusu değil” diye konuştu.