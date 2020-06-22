'II. Dayanışma Paketi' bugün açıklanıyor
Covıd 19 nedeniyle yaşanan ekonomik daralmaya yönelik hazırlıkları yapılan II. Toplumsal Dayanışma Paketi ile ilgili olarak son gözden geçirmeyi yapmak üzere Bakanlar Kurulu’nun toplanacağı açıklandı.
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Bakanlar Kurulu, II. Toplumsal Dayanışma Paketi ile ilgili olarak son gözden geçirmeyi yapmak üzere bugün Meclis toplantısının ardından Başbakanlık'ta toplanacak.
Bakanlar Kurulu'nda çalışmanın tamamlanmasının ardından Başbakan Tatar paketi kamuoyuna duyuracak.
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