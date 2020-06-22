'II. Dayanışma Paketi' bugün açıklanıyor

Bakanlar Kurulu, II. Toplumsal Dayanışma Paketi ile ilgili olarak son gözden geçirmeyi yapmak üzere bugün Meclis toplantısının ardından Başbakanlık'ta toplanacak.

Bakanlar Kurulu'nda çalışmanın tamamlanmasının ardından Başbakan Tatar paketi kamuoyuna duyuracak.