İhtiyat Sandığı ödemeleri 2 ay daha

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı birikimlerinden 2 bin TL’lik kısmı ödeme başvurularının Ağustos ve Eylül ayları dahil olmak üzere 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırladığı programda daha önce 3 ay boyunca İhtiyat Sandığı’ndan alınan 2 bin TL’nin 2 ay boyunca uzatıldığı belirtti.

Söz konusu kararın dün Bakanlar Kurulu’nda onaylandığı söyleyen Sucuoğlu, bu kez sadece özel sektörde çalışanların bu imkandan yararlanacağını ifade etti.

Bakan Sucuoğlu ayrıca daha önce 2 bin TL alanların avans alma hakkının bulunmadığı yeni alınan kararda avans da çekilebileceğini kaydetti.