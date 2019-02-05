İhtiyat Sandığı işlemleri online oluyor

İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar artık kendilerine ait ihtiyat sandığı işlemlerini online takip edebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat’ta başlayacak yeni uygulama ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki tüm işlemler online olacak.

İşlem takibi için İhtiyat Sandığı web sayfasında “İŞGÖREN PORTALI” oluşturuldu.

Bu portal üzerinden İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar kendilerine ait işlemleri görebilecek. Bakanlık, ihtiyat sandığı işlemlerini online takip etmek isteyen çalışanların 11 Şubat tarihinden itibaren, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne aşağıdaki bilgilerle başvurmaları gerektiğini duyurdu.