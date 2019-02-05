İhtiyat Sandığı işlemleri online oluyor
İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar artık kendilerine ait ihtiyat sandığı işlemlerini online takip edebilecek.
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İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar artık kendilerine ait ihtiyat sandığı işlemlerini online takip edebilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat’ta başlayacak yeni uygulama ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki tüm işlemler online olacak.
İşlem takibi için İhtiyat Sandığı web sayfasında “İŞGÖREN PORTALI” oluşturuldu.
Bu portal üzerinden İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlar kendilerine ait işlemleri görebilecek. Bakanlık, ihtiyat sandığı işlemlerini online takip etmek isteyen çalışanların 11 Şubat tarihinden itibaren, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne aşağıdaki bilgilerle başvurmaları gerektiğini duyurdu.
- Kendi adlarına kayıtlı Cep telefonu
- KKTC vatandaşları için KKTC Kimlik kartının orijinali ve bir sureti
- TC vatandaşları için TC Nüfus cüzdanı ve TC Pasaportunun orijinali ve bir sureti
- Diğer ülke vatandaşları için ise pasaportunun orijinali ve bir sureti
- Mail adresleri
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Etiketler : Çalışma, ihtiyat sandığı, online
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