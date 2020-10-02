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İhtiyat Sandığı birikimlerinden iki ödeme daha

İhtiyat Sandığı birikimlerinden iki ödeme daha

Mart ayında ‘pandemi’ye bağlı kapanma döneminde Hükümet’in ‘ekonomik paket’ çerçevesinde açıkladığı işçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL ‘kısmı ödeme’ için süre iki ay daha uzatıldı.

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Mart ayında ‘pandemi’ye bağlı kapanma döneminde Hükümet’in ‘ekonomik paket’ çerçevesinde açıkladığı işçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL ‘kısmı ödeme’ için süre iki ay daha uzatıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ‘Özel sektör’ için ihtiyat sandığından 2 bin TL kısmi ödemelerin Ekim ve Kasım ayına kadar uzatıldığını söyledi.

Sucuoğlu, kararın Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra en geç 3 Ekim tarihinde başvuruların yeniden başlayacağını kaydetti.

Kararname kapsamında, Ekim ve Kasım ayları için;  aylık   2000TL avans çekmek isteyen iştirakçiler,  süreli ve kısmi ödeme başvurularını  ödeme alınacak olan ayın son iş gününe kadar yapabilecek.

 Kararname kapsamında  İhtiyat Sandığı Dairesi ‘nde birikimi  olan iştirakçilere, ilk taksit Ekim 2020 ‘de olmak üzere ,iki   eşit taksit halinde toplam 4000 TL’ye  kadar  ve hesabına işlenen  prim, depozit ve faiz toplamının  ¾’ünü aşmayacak şekilde  İhtiyat Sandığı  birikimlerinden  süreli ve kısmi ödeme yapılacak.

İştirakçiler,  İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yaparak, KKTC’de faaliyet gösteren  bir bankada  başvuru sahibi iştirakçi adına  bulunan banka hesabına ait  IBAN/UBAN  numarasını  beyan etmesi koşuluyla  süreli ve kısmi  ödemelerden faydalanabilecek. Kararname kapsamında  yapılacak  süreli ve kısmi  ödemeler İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından   iştirakçilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Ödeme başvurusunda bulunan iştirakçinin  daha önce avans ödemesi alması  ve halen İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olması halinde,  yapılacak ödeme miktarı  iştirakçinin  birikim miktarından  güncel avans borç miktarı  faizleri ile birlikte eksiltilerek  kalan miktar  üzerinden ödenecek şekilde hesaplanacak.

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