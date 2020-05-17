İhtiyat Sandığı birikiminden 10'ar bin TL’lik ‘ödeme’

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu kararı olarak çalışanların İhtiyat Sandığı birikimlerinden 6 Bin TL geri ödemesiz ‘destek’ kararı sonrası, Resmi Gazete’de 10 Bin TL’lik ödeme yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Kısmi Çalışma Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye göre, İhtiyat Sandığı olan her çalışan, 10 Bin TL’lik kendi birikimini 5 aylık sürede alabilecek.

Uygulamaya göre, başvuru yapan şahıslara, Eylül ayının 30’una kadar her ay ödeme 2 Bin TL’lik ödeme yapılacak.

İhtiyat Sandığı’ndaki birikiminin, 4’te 3’ü 10 Bin TL’den fazla olmayan kişilerin alabileceği ‘ödeme’ ise, hesaplanarak düşülecek.

Kararname ile alınan bu yeni karar, yaklaşık 50 Bin kişiyi kapsıyor.

2008 öncesinde iş hayatına başlayan ve İhtiyat Sandığı’nda birikimi olan çalışma izinli yabancılar bu uygulamadan yararlanabilecek. Ancak 2008 sonrası işe başlayan ve KKTC vatandaşı olmayan çalışanlar, İhtiyat Sandığı ve birikimi olmadığı için bu kararnameden yararlanamayacak.

Perşembe günü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ödemenin 6 Bin TL olduğunu söylemişti.

Kimler yararlanabilecek?

Uygulamadan “İhtiyat Sandığı” hesabı bulunan ve birikimi olan herkes, ‘online’ başvuru ile yararlanabilecek.

KKTC vatandaşı olmayıp, gerek özel, gerek kamu sektöründe çalışma izinli olanlar, primleri 2008’den önce yatırılmaya başlamışsa ödemeden yararlanabilecek.

2008 sonrası Sosyal Sigortalar Dairesi’ne primleri yatırılmaya başlamış çalışma izinli kişiler ise uygulamadan yararlanamayacak.

Nasıl başvurulacak, ödeme nasıl olacak?

İhtiyat Sandığındaki birikiminin 4’te 3’ü 10 Bin TL’den fazla olan çalışanlar, toplam beş ay boyunca 2 Bin TL’lik ödemeleri alabilecek.

Birikiminin 4’te 3’ü 10 Bin TL’den az olan kişiler ise, yapılacak hesaba göre daha az ödeme alacak.

Kişilerin kendi hesabından çekebileceği, geri ödemesiz ‘desteğe’ Sosyal Sigortalar Dairesi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru yapılacak. Başvuruda, işverenler Sosyal Güvenlik Yasası tahtında çalıştırdıkları sigortalılardan kısmi çalışma kapsamında çalışacak olanlar için Sosyal Sigortalar Dairesinden alacakları kısmi çalışma beyan formunu hazırlayarak müracaat edecek, kişiye ait banka hesabının IBAN veya UBAN numarası istenecek.

İhtiyat Sandığından daha önce avans çekmiş kişiler de, yine aynı hesapla birikimleri yeterliyse ödemeye başvurabilecek.

Beyan formu kısmi çalışma kapsamında çalıştırılacak personelin, adı-soyadı, kimlik numarası, sigorta numarası, işyeri sicil numarası ve bu kararname süresince aylık olarak kaç gün çalışacağı beyan edilerek hem işveren hem de çalışan tarafından imzalanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, kısmi çalışma prim ödemesi için gün sayısı 15 günden az, 21 günden fazla olamayacak. 21 günün üzerindeki prim gün sayıları 30 gün olarak değerlendirilecek.

Kısmi çalıştırılacak süre 4 ay boyunca geçerli olacak, 30 Eylül 2020 tarihini geçemeyecek.

İşverenin kısmi çalışma kapsamında çalıştırmak için başvuru yaptığı çalışanlarının kısmi çalışmaları, başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayın ilk günü başlayacak.

İşverenlerin kısmi çalışma çalıştırabileceği sigortalı çalışan sayısı toplam çalışan sayısının %60'nı aşamayacak.