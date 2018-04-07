Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, ülkenin yetiştirdiği değerli avukatlardan Akan Gürkan’ın anısına kurulan Akan Gürkan Eğitim Vakfı’ndan gençlerin eğitim hayallerinin önünü açacak anlamlı katkı: Vakıf, lise çağından itibaren ihtiyacı olan gençlere eğitim bursları verecek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, ülkenin yetiştirdiği değerli avukatlardan Akan Gürkan’ın anısına kurulan Akan Gürkan Eğitim Vakfı (AGEV), dün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Toplantıda vakıf ve vakfın hayata geçirmeye hazırlandığı projeler aktarıldı, lise çağından itibaren ihtiyacı olan birçok gence eğitim bursları verileceği açıklandı.

Akan Gürkan anısına…

Ülkemizin yetiştirdiği değerli avukatlardan Akan Gürkan geçirdiği trafik kazası sonucu geçtiğimiz yıl genç yaşta hayata veda etmişti. Gürkan’ın anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi gençlere aşılamak amacıyla ailesi ve sevenleri tarafından Akan Gürkan Eğitim Vakfı kuruldu.

Vakıf, lise çağından itibaren ihtiyacı olan gençlere eğitim bursları verecek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek.

Bedesten’de yer alan etkinlikte, hayatını kaybeden Av. Akan Gürkan ile ilgili bir de kısa biyografiye yer verildi.

AGEV Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi

Gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek olan vakıf’ın Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi’nde ise şu isimler yer alıyor:

Mütevelli Heyeti; Başkanı Av. Selçuk Gürkan, Başkan Yardımcısı Selen Necat Gürkan ve üyeleri Ayşe Gürkan Yücel, Akan Kürşat, Hasan Uzun ve Nevzat Barçın.

İcra Heyeti ise; Selen Necat Gürkan, Ayşe Gürkan Yücel, Özge Tahiroğlu ve Havva Tatar.

Gürkan: “Vakfın eğitime katkı sağlamasını umuyoruz”

Basın toplantısında ilk sözü alan Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Selçuk Gürkan, topluma avukat olarak hizmet eden oğlu Akan Gürkan’ın adını yaşatmak için AGEV’i kurduklarını anlattı. Oğluyla birlikte avukatlık yaptığını dile getiren Akan Gürkan, oğlunun topluma faydalı işler yapan bir kişilik olduğunu ve bu bağlamda, onun ansına bu vakfı kurduklarını ve verecekleri eğitim bursu ile bu amaca hizmet edeceklerini kaydetti. Oldukça hüzünlü olduğu gözlemlenen baba Selçuk Gürkan, Vakfın eğitime katkı sağlamasını umduklarını söyledi.

Selen Necat Gürkan: “Lise seviyesinden yüksek öğrenim seviyesine kadar burs”

Toplantıda söz alarak, Vakıf hakkında bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Selen Necat Gürkan da hedeflerinin eğitim bursları aracılığı ile başarılı ancak eğitimlerini sürdürmekte zorlanan gençlere sunulacak olanaklarla dezavantajları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Vekfın lise seviyesinden yüksek öğrenim seviyesine kadar burs yönetmeliğinde aranan şartları karşılayan öğrencilere eğitim bursları vermeye başlayacağını kaydeden Selen Necat Gürkan, Vakfın ayrıca gençler için Mentorluk ve Staj Programları düzenleyeceğini belirtti.

"Daha çok hayata dokunabilmek için bir araya gelmeliyiz"

Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Mütevelli heyeti üyesi Ayşe Gürkan Yücel ise hem öğrencilere sağlanacak eğitim burslarına kaynak oluşturmak hem de gençlerin gelişimine katkı koyacak etkinlik ve projeleri hayata geçirmeyi tasarladıklarını söyledi.

Eylül 2018 itibarıyla AGEV’in lise seviyesinde eğitim bursları vermeye başlayacağını anlatan Yücel, projeleri arasında Vakıflar İdaresi ile istişare içinde tenis, basketbol gibi sporların rahat ve güvenli bir ortamda yapılabileceği çağdaş bir tesisi hayata geçirmenin olduğunu da kaydetti.

Yücel, "Daha çok hayata dokunabilmek için bir araya gelmeliyiz" diyerek, kendileri ile aynı hedefleri benimseyen bağışçılara AGEV’e destek vermeye davet etti.

Hedefte birçok proje var…

Basın bildirisinde yer alan Faaliyet listesinde ise vakfın ileri vadede gerçekleştirmeyi planladığı birçok etkinliğinden söz edildi.

Bu etkinlikler arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 8 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Girne Maratonu’na katılım sağlanacağı, 4 Mayıs’ta düzenleyecekleri gala yemeğinde tüm eğitim gönüllüleri ve hayırseverlerle bir araya gelineceği, kompozisyon yarışması ve aytışma etkinliği gibi birçok projeden söz edildi.