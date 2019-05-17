İhtiyaçlı ailelere yardım paketi
Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gençleri iyilik gönüllüleri ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle Beyarmudu bölgesinde tüm köylerde ihtiyaçlı ailelere yardım paketleri dağıtıldı.
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Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gençleri iyilik gönüllüleri ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle Beyarmudu bölgesinde tüm köylerde ihtiyaçlı ailelere yardım paketleri dağıtıldı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Beyarmudu böylesinden iyilik gönüllüsü gençlerin Ramazan ayında yaşlıları ve ihtiyaçlı aileleri unutmadığı kaydedildi.
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