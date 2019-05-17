Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İhtiyaçlı ailelere yardım paketi
İhtiyaçlı ailelere yardım paketi

İhtiyaçlı ailelere yardım paketi

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gençleri iyilik gönüllüleri ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle Beyarmudu bölgesinde tüm köylerde ihtiyaçlı ailelere yardım paketleri dağıtıldı.

A+A-

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gençleri iyilik gönüllüleri ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle Beyarmudu bölgesinde tüm köylerde ihtiyaçlı ailelere yardım paketleri dağıtıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Beyarmudu böylesinden iyilik gönüllüsü gençlerin Ramazan ayında yaşlıları ve ihtiyaçlı aileleri unutmadığı kaydedildi.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler