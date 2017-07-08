Fehime ALASYA

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerde gün be gün düşüş görülüyor. Kimi zaman iç piyasadaki, kimi zaman ise dış piyasada yaşanan olumsuzluklar, yerli üretimin yurt dışına çıkmasını etkilerken, ihracattaki seyrin her geçen gün düşmesi korkutuyor. Ticaret Dairesi ihracat istatistikî raporlarına göre, 2016 ve 2017 yıllarının ilk dört ayında gerçekleştirilen ihraç rakamları açıklandı. 2016 yılında yapılan 43.8 Milyon Dolar’lık ihracata karşın 2017 yılında 43.1 Milyon Dolar’lık ihracat yapıldı. İhracatta, Ocak ve Nisan aylarında bir önceki döneme göre yüzde 2 oranında düşüş olduğu gözlemlendi.

Ticaret Dairesi ihracat istatistikî raporlarına göre, Türkiye’ye ve üçüncü dünya ülkelerine olan ihracatta gözle görülür düşüş devam ediyor. 2016 yılının ilk dört ayında yapılan 43.8 Milyon Dolar’lık ihracata karşın 2017 yılında 43.1 Milyon Dolar’lık ihracat yapıldı.

2017 yılı Nisan ayı ihracatında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 oranında bir düşüş gösterdiği belirtildi.

En fazla ihracat yine Türkiye’ye…

Her iki yılda da belirtilen zaman dilimlerinde yapılan ihracatın en büyük payını ithal ürünlerde olduğu gibi yine Türkiye oluşturdu.

2017 yılı Nisan ayında Türkiye’ye yapılan ihracat, 2016 yılının Nisan ayına kıyasla yüzde 16 oranında düşüş gösterirken, üçüncü ülkelere yapılan ihracat oranında ise yüzde 26 oranında bir düşüşün olduğu belirtildi.

2016 yılının ilk dört ayında Türkiye’ye 29 Milyon Dolar’lık ihracat yapıldığı görülürken, bu rakam 2017 yılının aynı döneminde 26.9 Milyon Dolar’a geriledi. 2017 yılının Ocak, şubat, mart ve nisan ayları içerisinde yapılan ihracatın yüzde 62.6’sını Türkiye, yüzde 37.4’ünü ise üçüncü ülkelerin oluşturduğu görüldü.

Aynı zaman diliminde üçüncü ülkelere yapılan ihracat ise 2016 yılında 4.1, 2017 yılında ise 3.0 Milyon Dolar olarak geriledi.

SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR: Her iki yıl arasında ihracattaki en büyük düşüşün, meşrubat-meyve suyu, patates, öğütülmüş keçiboynuzu, yün yapağı ve tütün gibi ürünlerde yaşandı görülürken, süt ürünleri ihracında yüzde 11’lik bir düşüş olduğu göze çarpıyor.

Süt ürünleri ihracatında büyük düşüş

Her iki yılda da ihraç edilen ürünlerin başında ise narenciye, sebze ve hurda ürünleri görülürken, süt ürünleri ihracında yüzde 11’lik bir düşüş olduğu göze çarpıyor. Her iki yıl arasında ihracattaki en büyük düşüş ise meşrubat-meyve suyu, patates, öğütülmüş keçiboynuzu, yün yapağı ve tütün gibi ürünlerde yaşandı.

Her iki yılın aynı döneminde yapılan ihracatta ise narenciye, hurda kâğıt, sigara, cin, vodga, viski, çekirdek keçiboynuzu ve canlı hayvan gibi ürünlerde olumlu değişim yaşandığı görüldü.

Süt ürünleri ihracatı geriliyor

Süt ürünleri ihracatındaki gerileme bu yıl da devam etti. Geride bıraktığımız şubat ayında geçmiş yılların değerlendirmesini çıkaran YENİDÜZEN, gerileme oranının %13’lere ulaştığını belirtmişti. İhracatta 2015 yılında yaşanan gerilemenin 2016 yılında da devam ettiğini yazan YENİDÜZEN, ihracatta % 13 gerileme yaşandığını bu gerileme içerisinde de hellim ve kaşar ürünlerinin başı çektiğini belirtmişti.