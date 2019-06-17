İhracatta %35 düşüş

İhracatta, geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 35 oranında düşüş yaşandı.

PATATES, BALIK VE PİLİÇ ETİNDE YÜZDE 100 DÜŞÜŞ… Resmi kayıtlara göre 2018 Ocak’ta 10 milyon 5 bin dolar olan ihracat, Ocak ayında 6.5 milyon dolara geriledi. Geçtiğimiz yıla kıyasla patates, meşrubat, balık ve piliç eti ihracatında yüzde 100 düşüş yaşandı.

Ayşe GÜLER

Ekonominin can damarı ihracatta, geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 35 oranında düşüş yaşandı.

Resmi kayıtlara göre 2018 Ocak’ta 10 milyon 5 bin dolar olan ihracat, Ocak ayında 6.5 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde hem Türkiye’ye hem de 3. dünya ülkelerine yapılan ihracatta da önemli oranda azalma oldu.

Geçtiğimiz yıla kıyasla patates, meşrubat, balık ve piliç eti ihracatında yüzde 100 düşüş yaşandı.

Örneğin, Ocak ayında 27 bin 275 dolar olarak gerçekleşen patates ihracatı, bu yılın aynı döneminde sıfıra geriledi.

İhracatta en büyük paya sahip olan narenciyede de yüzde 67 gerileme yaşandı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ihracatta düşüş olmasının dövizdeki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Deniz, yerli ürünlerin rekabet edebilecek fiyatta olmaması nedeniyle ihracat talebinde düşüş olduğunu da dile getirdi.

YENİDÜZEN’e ihracattaki verileri değerlendiren Sanayi Odası yetkilileri, patates, piliç eti ve balık ürünlerinin yalnızca iç piyasada kullanılması, dış piyasa için ihracatının yapılmaması nedeniyle rakamlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Türkiye’ye yarı yarıya gerileme

Yaşanan düşüşe rağmen, yine de ihracatta 3. ülkelere yapılan ihracatın daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

Bununla birlikte dikkat çekici bir diğer nokta ise Türkiye’ye gerçekleşen ihracatta yarı yarıya düşüş olması…

Buna göre; 2018 Ocak’ta 6 milyon 699 bin 440 dolar olan Türkiye’ye ihracat, bu yılın Ocak ayında 3 milyon 139 bin 574 dolara geriledi.

3. ülkelere 3 milyon 310 bin 834 dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu ülkelere ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi 3 milyon 306 bin 71 dolar olmuştu.

Toplam ihracatta 3. ülkelerin payı arttı

Resmi verilere göre; her dönem, toplam ihracat içerisinde en önemli paya sahip olan Türkiye, Ocak ayında yerini 3. ülkelere bıraktı.

Belirtilen tarihte gerçekleşen ihracatın yüzde 51.3’ü 3. Ülkelere, yüzde 48.7’si ise Türkiye’ye yapıldı.

2018 Ocak’ta Türkiye’ye yüzde 67, 3. ülkelere ise yüzde 33 ihracat gerçekleşmişti.

Patates, meşrubat, balık ve piliç eti ihracatında yüzde 100 düşüş

Geçtiğimiz yıla kıyasla patates, meşrubat, balık ve piliç eti ihracatında yüzde 100 düşüş yaşandı.

Örneğin, Ocak ayında 27 bin 275 dolar olarak gerçekleşen patates ihracatı, bu yılın aynı döneminde sıfıra geriledi.

16 bin 379 dolar olan piliç eti, 78 bin 448 dolarlık balık ihracatı da sıfırlandı.

Yumurta ihracatında yüzde 426 artış…

Bunun yanı sıra, yumurta ihracatında yüzde 426 yükseliş oldu.

Örneğin 2018 Ocak’ta 24 bin 300 dolar olan yumurta ihracatı, 2019 Ocak’ta 1 milyon 674 bin dolara çıktı.

Deri ihracatında da ciddi bir artış görüldü. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 21 bin 808 dolar olan deri ihracatı, 60 bin 922 dolara çıktı, böylelikle yüzde 179 artış olduğu kayıtlara geçti.

Narenciyede yüzde 67 gerileme

İhracatta en büyük paya sahip olan narenciyede de yüzde 67 gerileme yaşandı.

2018 Ocak’ta 2 milyon 954 bin 144 dolar olan narenciye ihracatı, bu yılın aynı ayında 962 bin 710 dolar olarak kayıtlara geçti.

Süt ürünlerinde yüzde 2 artış

Süt ürünleri ihracatı da 3 milyon 897 bin 709 dolardan, 3 milyon 969 bin 444 dolara çıktı.

2018-2019 arasında Ocak ayları kıyaslandığında yüzde 2’lik artış olduğu kayıtlara geçti.

Rakı ihracatında da yüzde 93 gerileme yaşandı. 777 bin 857 dolardan, 55 bin 871 dolara geriledi.

Ülkede yapılan hurda ihracatı 1 milyon 62 bin 428 dolardan, 426 bin 409 dolara düştü. Düşüş oranı yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Konfeksiyon ihracatında da yüzde 56 düşüş oldu, 277 bin 499 dolardan 121 bin 29 dolara geriledi.

Sanayi Odası: Süt ürünleri ihracatında gerileme bekleniyor

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre; patates, piliç eti ve balık ürünlerinin yalnızca iç piyasada kullanılması, dış piyasa için ihracatının yapılmaması nedeniyle rakamlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Yetkililer, süt ürünleri ihracatında Ocak ayında yüzde 2 oranında artış görülse de ilerleyen dönemde gerileme yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Özellikle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hellim ve taze kaşar ihracat talebine yönelik düşüş yaşandığını kaydeden yetkililer, düşüşün bundan kaynaklanacağını söyledi.

2018-2019 Ocak ayına bakıldığında narenciye ihracatında yüzde 67 düşüş görüldüğünü kaydeden yetkililer, “Bu ay sonu itibariyle narenciye ihracat sezonu kapandı. Firmalar menşe belgelerini bizden alınıyor. Bu nedenle arada çok büyük düşüş yok, iyiye doğru gidiş var” dedi.

Yetkililer, 3. en büyük ihracat kalemi olan rakıda da gerileme yaşandığını kaydederek, 2000’li yılların başından itibaren rakı imalatçılarının Türkiye’ye gümrüksüz satış noktalarına ürün satışı yaptığını, Türkiye’deki firmalar için bu yasağın geçtiğimiz yıl kaldırılması nedeniyle ihracatta düşüş olduğunu söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

İhracatta düşüş, dövizdeki yükselişten kaynaklanıyor

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ihracatta düşüş olmasının dövizdeki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Deniz, yerli ürünlerin rekabet edebilecek fiyatta olmaması nedeniyle ihracat talebinde düşüş olduğunu da dile getirdi.

Özellikle patates, balık ve piliç eti ihracatında düşüş yaşanmasının, bu ürünlerin iç piyasada satışa sunulması ardından da ürün fazlası olması halinde ihraç edilmesine bağlayan Deniz, bazı ürünlerde ilerleyen dönemlerde gerileme görüleceğini belirtti.

Deniz, rakı ihracatının önümüzdeki aylarda daha da düşmesinin beklendiğini aktararak, “Rakı ihracatı, Türkiye’deki gümrüksüz satış noktalarına yapılıyordu. Geçtiğimiz Ekim ayında, Türkiye’de iç piyasada üretilen rakıların da bu noktalara satışına izin verildi” dedi.