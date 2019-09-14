İhraç işlemleri başlatıldı

Çalışma izni biten ancak parası olmadığı için ülkesine gitmek için polisten yardım isteyen T.H., dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 9 Eylül tarihinde Girne’de adli şubeye gelerek 7.07.2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz olduğunu, çalışma izninin bittiğini ancak parası olmadığı için ülkesine geri dönemediğini söyleyip, polisten yardım istediğini söyledi. Zanlı hakkında başlatılan ihraç işlemlerinin henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, işlemlerin bitmesi için 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.