İhraç edildi, gizlice girmek istedi, yakalandı

Devrim DEMİR

Girne Turizm Limanı’nda önceki gece hareketli saatler yaşandı.

Yük gemisi ile 28 Temmuz tarihinde Mersin-Taşucu’ndan ülkeye gelen ancak gece geç saatlere kadar Liman’da gizlenen Mahmut Canöz, ülkeye girişi yasak olduğundan denize atlayarak gizlice ülkeye giriş yapmak istedi.

28 Temmuz gece saat 21.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’nda bulunan bir kafenin yanından ülkeye gizlice giriş yapmak istediği tespit edilen Canöz, denize atladığı sırada fark edildi.

Denizden güçlükle çıkartılan ve liman karakoluna götürülen Canöz’ün, yapılan ilk sorgulamasında limandaki tırlar arasında gizlenerek ülkeye gizlice girmek istediğini itiraf ettiği de öğrenildi.

Yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişi olmadığı tespit edilen Canöz’ün, geride bıraktığımız yıl Haziran ayında adadan ihraç edildiği öğrenildi.

Mahmut Canöz’ün işlediği suç 29 Temmuz tarihli polis bültenine ‘Girne’de kanunsuz giriş’ şeklinde yansıdı.

Boğulmaktan son anda kurtarıldı…

37 yaşındaki Mahmut Canöz’ün boğulmaktan son anda kurtarıldığı öğrenildi.

Girne Turizm Limanı Karakolu’nda sorgulanan Canöz’ün ülkedeki salgın tedbirleri nedeniyle özel bir odada bekletildiği, saat 22.30 sıralarında da ‘112’ Acil Servis’in karakola gelmesiyle sağlık kontrolünden geçirildiği elde edilen bilgiler arasında…

2019 yılında ihraç edildi… Türkiye’de aranıyordu…

Suç dosyası hayli kabarık olduğu iddia edilen Mahmut Canöz, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ile adadan ihraç edildi. Canöz, 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye’de aleyhinde çıkartılan ‘tutuklama’ emri nedeniyle Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Canöz, iade edilinceye kadar 30 gün Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.

Aleyhinde tutuklama emri çıkarılmıştı…

Adaya gizlice girmek isterken Girne Turizm Limanı’nda denize atlarken yakalanan Mahmut Canöz’ün Türkiye’de aleyhinde yayımlanan tutuklama emri olduğu öğrenildi.

Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nden hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapislik cezası bulunmasına rağmen yıllarca bulunmayan Canöz, geçtiğimiz yıl adada tespit edilmişti.

Türkiye’ye iadesi yapılacak…

Girne Turizm Limanı polis karakolunda tutuklu olduğu öğrenilen Canöz’ün, Türkiye’ye iadesinin yapılacağı da elde edilen bilgiler arasında.

Mahmut Canöz’ün işlediği suç, 29 Temmuz tarihli polis bültenine ‘Girne’de kanunsuz giriş’ şeklinde yansıdı.



Mahmut Canöz yük gemisi ile geldiği Girne Turizm Limanı’nda, TIR’lar arasında saatlerce gizlendi



Denize atlayarak ülkeye yasaya dışı girmeye çalışan Canöz’ün boğulmaktan son anda kurtarıldığı da öğrenildi.