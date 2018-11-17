‘İhmal ve istimara’ karşı; 164 çocuğa KORUMA

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkur’tan elde edilen bilgiye göre; 2018 Kasım itibarıyla SOS Çocukköyü Derneği’nde 106 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 30 çocuk, koruyucu aile yanında ise 28 çocuğun koruma altında. Bu yıl, 16 Kasım 2018 tarihine kadar ise 15 çocuğu korumaya alındı.

Çocukların ailesinden alınma nedenleri arasında çoğu zaman birden fazla gerekçe olduğu belirtilirken, çocukların kurumlara koruma altına alınmasında en çok görülen nedenin ise ‘ihmal ve istismar’ olduğu dikkat çekiyor…

Didem MENTEŞ

Devlet tarafından ‘korunma’ altına alınan çocukların rakamları acı reçeteyi ortaya koyuyor...

2018’in ilk on bir ayında devlet tarafından 15 çocuk koruma altına alındı. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ‘ihmal ve istismar’ nedeniyle korumaya alınan çocuk sayısı 164 oldu.

Korunma gerekçesiyle 30 çocuk Lefkoşa Çocuk Yuvası’na, 28 çocuk koruyucu aile yanına, 106 çocuk ise SOS Çocukköyü Derneği himayesine verildi.

2018’de korumaya alınan çocuklardan, SOS Çocukköyü Derneği Aile Tipi Bakım Programına 10 çocuk kabul edildi.

YENİDÜZEN, Sosyal Hizmetler Dairesi ve SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri ile koruma altına alınan çocuklar ile ilgili görüştü.

106 çocuk koruma altında

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 2018 Kasım ayında kadar 15 çocuğun koruma altına alındığını söyledi. 2018 Kasım itibariyle SOS Çocukköyü Derneği’nde 106 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 30 çocuk, koruyucu aile yanında ise 28 çocuğun koruma altında olduğunu açıkladı.

SOS Çocukköyü Derneği ise devlet tarafından korumaya alınan çocuklardan, SOS Çocukköyü Derneği Aile Tipi Bakım Programına 2018’de ise 10 çocuğun alındığını aktardı. Şuanda 5 çocuğun beklemede olduğu, 5 çocuğun ise değerlendirme sürecinin başladığı aktarıldı.

Sosyal Hizmetlerde en fazla 15 yaş, Çocukköyü’nde 18 yaş

Sosyal Hizmetler Dairesi en fazla 15 yaşa kadar koruma altına alırken, SOS Çocukköyü Derneği ise istisnai durumlar dışında 18 yaşa kadar çocuk kabul ediyor.

2018 yılında Sos Çocukköyü Derneği’nde koruma altına alınan çocukların en küçüğü 2, en büyüğü ise 11 yaşında.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, sadece risk altında olan 16 yaşından küçük çocukların koruma altına alındığını belirterek, risk altındaki 16 yaşından büyük çocukları da kendi aileleri altında daha farklı destek programları ile yardımcı olduklarını ifade etti.

En büyük gerekçe; ‘İhmal istismar’

Çocukların ailesinden alınma nedenleri arasında çoğu zaman birden fazla gerekçe olduğu belirtildi.

Çocukların kurumlara koruma altına alınmasında en çok görülen neden ise ‘ihmal ve istismar’ olarak yer aldı. 15 çocuk ‘ihmal ve istismar’ vakası olarak devlet tarafından koruma altına alındı. SOS Çocukköyü Derneği’ne kabul edilen 10 çocuk da ‘ihmal ve istismar’ ile birlikte ‘ebeveynlik kapasitesi düşük’ nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından korumaya alındı.

Bir çocuğun ailesinin yanından alınıp, devlet himayesinde olması için önemli bir gerekçesi olması gerektiğini vurgulayan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, “bir çocuğun devlet koruması altına alınması için ‘ihmal ve istismar’ olması yeterlidir” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt:

“Koruma için ihmal ve istismar yeterlidir”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 2018 yılı içerisinde 15 çocuğun ‘ihmal ve istismar’ nedeniyle koruma altına alındığını belirtti.

Başkurt, 16 Kasım itibariyle Sosyal Hizmetler Dairesi’nin koruması altında olan 30 çocuğun Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda, 28 çocuğun koruyucu aile yanında ve 106 çocuğun ise SOS Çocuk Köyü Derneği himayesinde bulunduğunu söyledi.

Başkurt, bir çocuğun “ihmal ve istismara” uğramasıyla ilgili ihbarlar değerlendirilip, uzmanların ‘risk’ tespiti üzerine çocukların koruma altına alındığını belirtti. Başkurt, “bazı hallerde ailede farklı sıkıntılar olabilir, ekonomik nedenle olabilir. Onların aile çalışmasıyla giderilebileceğine kanaat getirirsek, çocuklar aile yanında rehabilite edilir. Her ihbarda her çocuk alınmaz” dedi.

Bir çocuğun ailesinin yanından alınıp, devlet himayesinde olması için önemli bir gerekçesi olması gerektiğini vurgulayan Başkurt, “bir çocuğun devlet koruması altına alınması için ihmal ve istismar olması yeterlidir” vurgulamasını yaptı.

Başkurt, “eğer çocukta ihmal ve istismar yoksa ve çocuk ile aile içinde bir sıkıntı varsa, koruyucu, önleyici tedbirlerle müdahale ediyoruz. Lefkoşa merkezde hem diğer bölgelerde hem de Gençlik Aile Danışma Merkezi (GADEM)’de ailelerde koruyucu önleyici, aileleri güçlendirici, ailelere rehberlik ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ama her yürütülen bu çalışmalarda veya gelen ihbarlarda risk altında olan çocuk varsa hemen koruma altına alınıyor” şeklinde konuştu.

SOS Çocukköyü Derneği’ne yönlendirilen çocuklar için derneğin kendi kabul kriterlerini uygulandığını söyleyen Aydın Başkurt, devlet koruması altına alınan çocuklar için uygulanan süreci şöyle aktardı: “Çocuk devlet koruması altına alınıyor. Bu çocukların koruma altına alınması bazen geçici olabiliyor. Eğer düzeltilebilecek bir durum söz konusu ise ve aileye geri dönecek durumda ise dönebiliyor. Ancak artık aileye dönemeyecekse, devlet koruması altına alınan çocuklar, SOS Çocukköyü Derneği’ne yönlendiriliyor. Bununla ilgili de iki kurum arasında bir çalışma başlatılıyor. Çocukköyü Derneği’nin kendi kriterleri var. Mesela alt yapı yetersizliğinden dolayı engelli çocuklar kabul edilmiyor. Derneğin kriterleri dışında kalan çocuklara farklı alternatif bakım uyguluyoruz. Çocuk Çocukları ya koruyucu aileye veriyoruz veya Çağlayan’daki çocuk yuvamızda barındırıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin risk altında olan 16 yaşından küçük çocukların koruma altına alındığını aktaran Başkurt, risk altındaki 16 yaşından büyük çocukları da kendi aileleri altında daha farklı destek programları ile yardımcı olduklarını ifade etti.