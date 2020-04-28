“Rehavete kapılmamamız gerekiyor”

Başbakan Ersin Tatar, yaşanılan sürecin ciddi şekilde devam ettiğini söyledi, "Rehavete kapılmamak gerekir" dedi.

Mecliste söz alan Tatar, muhalefetin eleştirilerini samimiyetle kabul ettiklerini belirterek, yoğunluk nedeniyle ihmal olabileceğini söyledi, muhalefete hitaben “Kusura bakmayın” dedi.

Muhalefetle daha sık görüşme konusuna sıcak baktığını söyleyen Tatar, her öneriye açık olduğunu savundu.

Tatar işsizlik ödeneğinin 1500 TL’ye düşürülmesi konusunu gündeme taşıdı, “Daha fazla işsiz yaratılmaması için bu adımı attık. İşini kaybeden işsizler sadece 4 ay bu parayı alacak” dedi.

“İşverenler bu ortamda işçisini durdurmayı tercih edebilir. Biz işletmelerin işten durdurmama noktasına taşımak için bu adımı attık. Onları da anlıyoruz” diyen Tatar, bu dönemin işten durdurma dönemi olmadığını söyledi.

“Ekonomik olarak da ayakta durmak zorundayız” diyen Tatar “Yerli üretim, yerli tüketim, yerli istihdam” vurgusu yaptı.

Teşvik düzenlemeleri ile yerli üretime sahip çıkılması gerektiğini anlatan Tatar “Şu andan dip noktadayız. Her şey diptedir. Hareketlenme başladığında sanayi bölgelerimizde birçok ürünün üretileceğini düşünüyoruz” dedi.

KIB-TEK’te ihalesi alımlar iddiası

“Benim aldığım bilgiye göre pazarlığı da yapılmış”

KIB-TEK’teki ihalesiz alımlar konusuna da cevap veren Tatar “Dönem dönem bakımlar için böyle olabilir. Benim aldığım bilgiye göre pazarlığı da yapılmış. Jeneratörlerin servis bakımları konusunda yönetim kurulu bir karar aldı. Sayın Taçoy bunu açıklayacak” dedi.

Pandemi konusunda “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” noktasında olduklarını anlatan Başbakan Tatar ülkede yeni bir süreci nasıl kurulabileceğini konuştuklarını ifade etti.

“Ekonomik hayat bizi bazı açılımlasın yapılması noktasına getirmiştir. 4 Mayıs’tan itibaren yapılacak açılımların hangi şartlarda olacağı da ortaya çıktı. Bunu önceden duyuracağız. Hazırlıkların yapılmasını isteyeceğiz” diyen Tatar restoranlar gibi yoğun temaslı sektörlerin sona bırakılacağını açıkladı.

“Hepimiz corona profesörü olduk”

“Her TV programında her uzman bir şeyler söyler. Hepimiz corona profesörü olduk bunları dinleye dinleye” diyen Tatar uzmanların söylemlerine kulak verildiğini, bundan kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Hükümetin muhalefetin desteğiyle süreci iyi yönettiğini iddia eden Başbakan Tatar iç borçlanmanın ileride gündeme gelebileceğini söyledi, şimdiki durumda buna ihtiyaç olmadığını düşündüklerini ifade etti.

“Önümüzü göremiyoruz. Tahmin ettiğimizden daha uzun sürebilir. Bütün imkanlarımızı hemen kullanmak istemiyoruz. İç borçlanmayı bu nedenle öteliyoruz. Günü geldiğinde konuşulur” diyen Başbakan Tatar krediler konusunda açılım yaptıklarını iddia etti.