Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda hükümetin ekonomik ve mali politikalarıyla çalışma hayatındaki sıkıntılar ve Karpaz’ın sorunları ele alındı.

İlk sözü alan CTP Lefkoşa Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, “Hükümetin Ekonomik ve Mali Politikaları” konulu konuşmasında, yatırımcılara çağrı yaparak, ihalesiz anlaşmalara imza atılmamasını aksi halde konunun mahkemeye taşınabileceğini söyledi.

Hükümeti vatandaştan çok hükümet olmanın nimetlerini sevmekle suçlayan Yorgancıoğlu bunun icraatlardan görülebileceğini ifade etti. Hükümetin ihtiyaç analizi yapmadan istihdamlar gerçekleştirdiğini söyleyen Yorgancıoğlu, bunun vatandaşa kaliteli hizmet olarak dönmesinin mümkün olmadığını anlattı.

Devlete gereksiz istihdamlar yapılırken kaynak yok denilerek Kar-İş’e ödeme yapılmadığını söyleyen Yorgancıoğlu, hükümet yetkililerinin sürekli devletin bütçesine külfet yüklediğini iddia etti.

Et fiyatlarındaki yükselme konusunun bir an önce ele alınması gerektiğini anlatan Yorgancıoğlu, koşullar böyleyken kimsenin vatandaşa Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapma deme hakkı olmadığını savundu.

BEROVA: “VERİLEN ÜCRET MAKUL"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Kar-İş ile yapılan sözleşmeyi okuyarak, şu an verilen ücreti makul bulduklarını ve iletişime açık olduklarını ancak yüzde 26 zam dayatmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “KASAPLAR FİYATI YUKARI ÇEKTİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kasapların fiyatları yukarı çektiğini dile getirerek, marketlerdeki et fiyatlarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Küçükbaşta kuralın alınan fiyatın 2,2 katına satış olduğunu ve bunun da 35-40 TL bandına denk geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, büyükbaşta ise bunun 2,5 kata kadar çıkabileceğini, yani 35 TL civarlarına denk geldiğini söyledi.

Küçük kasapların hayvan alamayacak noktaya getirilmeye çalışıldığını ve buna izin verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ithale yol açacak ya da Güney Kıbrıs’tan geçişlere izin verecek bir açılıma gitme düşüncecisinde de olmadıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu konuyla ilgili her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını anlattı.

YORGANCIOĞLU: “ET FİYATLARI KONUSUNDA REKABET KURULU’NU GÖREVE ÇAĞIRIN”

Yeniden söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, “Keşke Mercedes marka makam araçları alınırken de devletin parasına karşı bu kadar özenli olunsaydı.” dedi.

Yorgancıoğlu et fiyatları konusunda Rekabet Kurulu’nun göreve çağrılmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI: “GREVİ KIRAMAZSANIZ EVE GİDECEKSİNİZ”

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Ziyamet Köyündeki Sorunlar”la ilgili güncel konuşmasına başlamadan önce taşımacılıktaki sorunlara değindi ve “32 yıl bu mesleği yaptım. 32 yıl siyasiler bu mesleği dövdü.” dedi.

Otobüslerin 9,5 ay sonra ödendiğine işaret eden Hamzaoğulları, şoförlerin büyük zorluk yaşadığını anlatarak, bu konunda gereğinin yapılmasını istedi.

Hamzaoğulları, ülkede 94 bin öğrenci olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin sosyal faaliyet adı altında taşımacılık için öğrenci başı 300 Euro aldığını kaydetti.

Taşımacılık hacminin büyük olduğunu anlatan Hamzaoğulları, Kar-İş’in eyleminde başarılı olması halinde okulların kapanma noktasına geleceğini belirterek, “Grevi kıramazsanız eve gideceksiniz” dedi.

Daha sonra Ziyamet köyü konusuna değinen Hamzaoğulları, köye yatırım yapılmadığını savundu. Ziyamet’in 8 köyün öğrencilerinin uğradığı bir merkez olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, köy yollarının yapılması gerektiğini anlattı.

TÖRE: “İNSAN İNSANI ÖLDÜRMEMELİ”

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de “Merhamet, Şefkat, Sevgi ve Vicdan” konulu güncel konuşma yaptı.

SANER: “KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de koruyucu ailelere maddi yardım için tüzük değişiklikleri yaptıklarını, kadına yönelik şiddet için gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

ÇELER: “İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de “Ülkemizdeki Çalışma Hayatı”yla ilgili güncel konuşmasında, özel sektördeki sendikalaşmanın önemine değinerek, özel sektörde bazı iyi uygulamalar olmakla birlikte kötü uygulamalar da olduğunu ifade etti.

Çalışma Dairesi’nde kaç denetçi olduğunu, son bir yılda kaç denetim yapıldığını ve soruşturmalarda işçilerle de konuşulup konuşulmadığını soran Çeler, ülkedeki “iş cinayetlerinin” önüne geçilmediğini söyledi. Çeler, son 5 yıldaki “ iş cinayetlerinde” 36 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Devletin gereken denetimleri yapamadığını, bu nedenle özel sektörde sendikalaşmanın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Çeler, kendisinin de 10 yıl özel sektörde çalıştığını ancak sadece 2 yıl yatırımı yapıldığını belirtti.

“Bunlara sessiz kalmak doğru olmaz” diyen Çeler, çalışanların güvenliklerini sağlamanın ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almanın yollarını bulmak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türkler çalışmaz gibi yanlış bir imaj olduğunu ancak sorunun iş hayatında gereken düzenlemelerin yapılmaması olduğunu ifade eden Çeler, gerekenlerin yapılması için destek vermeye hazır olduğunu anlattı.

Çeler, sanayi ve ticaret odalarının da denetime katkı koyabileceğini kaydetti.

SANER: “KİMSEYİ KAYIRMIYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, eleştirileri yanıtlamak amacıyla yaptığı konuşmada, hem sanayi, hem ticaret odasıyla konuyu görüştüklerini anlattı.

İşçi ve işverenin birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden Saner, Çalışma Dairesi’nde sürekli denetimler yapıldığını, bakanlığın da denetim yürüttüğünü belirtti.

Konuyla ilgili hassas çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Saner, 1989 yılından kalma iş sağlığı ve güvenliği tüzüğünü güncellemek için çalıştıklarını dile getirdi.

“Kimseyi kayırmıyoruz” diyen Saner, inşaatlarla ilgili daha önce yaptığı açıklamanın yanlış manipüle edildiğini anlattı.

Denetlersek inşaat durur derken bahsettiğinin yapılardaki genel denetimi olduğunu kaydeden Saner bu genel denetimin de sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

Saner, Çeler’in 10 yıllık çalışımına rağmen 2 yıl yatırımı konusunda gereken yaptırımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasası’ndaki değişikliklerin affa indirgendiğini ama durumun böyle olmadığını kaydeden Saner, düzenli yatırım yapanlara teşvik verileceğini anlattı.

ÇELER

Bunun üzerine yeniden söz alan Çeler, özel sektörde çalışanların gelecek belirsizliği yaşadığını kaydetti.

Ciddi mobbing uygulamaları nedeniyle iş bırakmak durumunda kalanlar olduğunu anlatan Çeler, Kıbrıslı Türkler belirli sektörlerde çalışmıyorsa bunun nedenlerine inip sorunları çözmek gerektiğini anlattı.