Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İhalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı araştırılıyor
İhalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı araştırılıyor

İhalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı araştırılıyor

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında bugün saat 14:30’da,Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili seçimi gündemi ile toplandı.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında bugün saat 14:30’da,Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili seçimi gündemi ile toplandı. 

KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi toplantısında, Komite Başkanlığına UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ve Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, oybirliği ile seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplanan Meclis Araştırma komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler