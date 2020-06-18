“İhaleden çekiliyoruz”

KKTC KAMUOYUNA DUYURU, 17 Haziran 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında ve sosyal medya dahil sair yayın organlarında dün 14 Haziran 2020 tarihinden başlayarak şahsımın ve şirketimizin adının da geçtiği çeşitli iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur;

KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz.

Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kulanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden ‘Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi’ çekiliyoruz,

Hiç istemeyerek ve elimizide olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC Halkından ÖZÜR diliyoruz.



Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür, ayrıca bunun kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.



Neşet Koçkar, CEO

ATG Group (ANEXTOUR)