Çatalköy’deki askeri birlik içindeki mühimmatların patladığı cephanelikle ilgili yakın geçmişte 20 Milyon TL’lik yeni bir cephanelik yapımı için ihaleye çıkıldığı iddia edildi, Merkezi İhale Komisyonu’nun açıkladığı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ihaleleri şüpheleri artırdı…

İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt ise bu iddiaları yalanladı, patlamanın olduğu bölgede, bu yönde bir ihaleye çıkılmadığını belirtti: “Güvenlikte çok içerik konuşmuyoruz. 14 milyonluk çalışmanın o mekanla bir ilgisi yoktur”.

Fehime ALASYA

Çatalköy’deki cephanelikte, 12 Eylül’de meydana gelen mühimmat patlamasıyla ilgili yankılar sürerken, aynı yerde, yeni bir cephanelik yapımı için ihaleye çıkıldığına ilişkin iddialar basında yer buldu. Yerleşim yerleri içerisinde ‘cephaneliklerin konumu’ tartışılırken, daha geçtiğimiz günlerde patlayan cephaneliğin yerine yenisinin yapılması için ihaleye çıkıldığı iddiaları, endişeleri de artırdı.

Çatalköy bölgesinde askeri bölük içindeki mühimmatların patladığı cephanelikle ilgili yakın geçmişte 20 Milyon TL’lik yeni bir cephanelik yapımı için ihaleye çıkıldığı iddiası basında yer buldu, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı bu iddiaları reddetti.

‘Gündemdeki ihale, patlama alanına ilişkin değil’

Merkezi İhale Komisyonu resmi sitesine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 14 Milyon TL’lik ihalesi yer alırken, Komisyon Başkanı Halil Talaykurt, bunun patlamanın olduğu alan ile ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Merkezi İhale Komisyonu resmi sitesinde yer alan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ihalede “İki adet çok maksatlı betonarme bina yapımı ve çevre düzenlemesi projesi için” teklif kabul edildiği belirtilirken, ihale için ayrılmış toplam tahmini değer 14 Milyon 530 bin TL ve Katma Değer Vergisi (KDV ) olarak açıklandı.

Talaykurt: “14 milyonluk çalışmanın o mekanla bir ilgisi yok”

Patlamanın olduğu bölgede herhangi bir yeni cephanelik için ihaleye çıkılması iddialarını yalanlayan İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, bu ihalenin farklı bir konu olduğunu belirterek, bu yönde bir ihaleye çıkılmadığını belirtti.

Talaykurt, İhale Komisyonu sitesindeki 14 Milyon TL’lik ihaleyle ilgili ise detay paylaşmadı.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Talaykurt; “Bu ihaleler başka bir şeydir. Mühimmatların patladığı bölgeye özel, o yönde hiç ihale olmadı. Çıkan bu ihale farklı bir çalışmadır. Güvenlikte çok içerik konuşmuyoruz. 14 milyonluk çalışmanın o mekanla bir ilgisi yoktur.” dedi.

Baybars “Cephanelik olan yerlerin konumu hakkında çalışmalar yapılması gerekiyor” demişti…

Hatırlanacağı üzere; kısa bir süre önce meydana gelen ve felaketin eşiğinden dönülen Çatalköy bölgesindeki askeri birlik içindeki patlamanın ardından bazı siyasiler, cephaneliklerin konumunun yeniden değerlendirilmesi ve yaşam alanları dışına çıkarılması gerektiğine işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.

Patlama ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne-Çatalköy’de askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada askeri bölgelerin, özellikle mühimmat olan yerlerin konumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. BRT’ye konuşan Baybars, “Askeri bölgelerin, özellikle cephanelik olan yerlerin konumu hakkında çalışmalar yapılması gerekiyor. Ülkenin her yanında, özellikle mühimmat bulunan yerlerin sivil halkın yaşadığı yerlerden uzaklaştırılması bir gerçektir.” demişti.