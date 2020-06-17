“İhale bölgesine geldiklerini bile düşünmüyorum”

Dila ŞİMŞEK

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Cuma akşamı saat 10’da ‘özel izinle’ Ercan Havalimanı’ndan adaya gelen 9 kişiye yönelik açıklamalarda bulundu, kesinlikle haberi olmadığını belirtti.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Aktuğ, 9 kişinin Lapta’da yapılacak bir otel ve marina ihalesi için geldiğinin öğrenilmesiyle tüm dikkatlerin belediyeye yöneldiğini, ancak kendilerinin bir haberi olmadığı gibi, davette de bulunmadıklarını açıkladı.

Aktuğ, Turizm Bakanı Ünal Üstel’in açıklamalarını hayretle izlediğini ifade ederek, “Neden böyle bir açıklama yaptığı kendisine sorulmalıdır. Belediye olarak kimseyi adaya davet etmedik. Taraflara 18 Haziran’da, 26 Haziran’a kadar sürecek ihale sürecine dair bilgilendirme yazısı gönderdik. Bu kesinlikle bir davet değildi” dedi.

Aktuğ, “6 Ocak’ta başlayan ‘Lapta Belediyesi’nin Kullanımında Olan Gayrimenkül Üzerine Yap İşlet Devlet Modeli Üzerine Otel Ve Marina İhalesi’ süreci, imza dönemine gelindiğinde önce Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra ise salgın nedeniyle aksadı. Bu nedenle imza sürecç 26 Haziran’a uzadı” dedi.

Aktuğ, İhale Komisyonu’nun Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd.’yi birinci, Cyprus Deluxe Global Travel Ltd.’yi ise ikinci gelen firma olarak belirlediğini, eğer Arenco ihaleden vazgeçerse yine meclis kararıyla Cyprus Deluxe ile sözleşme imzalanabileceğini anlattı.

Gelen kişilerin Cyprus Deluxe Global Travel Ltd.’den bir ekip olduğunu, ancak belediyenin bu uçuşla ilgili uzaktan veya yakından alakası olmadığını söyledi.

“Kimseyi davet etmedik, bilgilendirme yazısı gönderdik”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ihaleye yönelik detayları paylaştı. Aktuğ, “Lapta bölgesine yatırımda bulunmak için, Bakanlar Kurulu izni olan arazimizde ihaleye çıkarak burada bir otel, marina yapılması için girişimde bulunduk ve meclis kararıyla hareket ettik. Lapta Marina ihale süreci 6 Ocak 2020 tarihinde başladı ve 14 Şubat 2020 tarihinde ihalenin, en yüksek teklif veren Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd.’e verilmesine Belediye ihale komisyonu tarafından karar verilmişti.

Süreç imza aşamasına geldiği zaman ise önce Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları sonrasında ise salgın dönemi başlayınca sekteye uğradı. Bu nedenle imza sürecini 26 Haziran’a erteledik” dedi. Kazanmayan taraf diye bir şey olmadığını ifade eden Aktuğ, adaya gelen Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. ekibinin de ihaleyle ilgili olduğunu, ancak ilk firma 26 Haziran’a kadar imza atmazsa veya reddederse, o zaman yine meclis kararıyla onlarla çalışılabileceğini anlattı.

“Gelen kişilerin Lapta’da ihale bölgesine geldiklerini bile düşünmüyorum, bölgede bir çalışma yapıldığından haberim yok”

Aktuğ, 18 Haziran’da iki tarafa da bir bildiri göndererek, 26 Haziran’a kadar olan imza süreci ile ilgili bilgi verdiklerini, hiçbir şekilde davette bulunmadıklarını kaydetti.

Turizm Bakanı Ünal Üstel’in Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı “Ekibi Lapta Belediyesi davet etti, gelen kişiler özel kıyafetlerle bölgede teknik inceleme yaptı” açıklamasını ‘hayretle’ izlediğini belirten Aktuğ, “Asla bir ekibi davet etmedik. Gelen kişilerin Lapta’da ihale bölgesine geldiklerini bile düşünmüyorum, bölgede bir çalışma yapıldığından haberim yok” şeklinde konuştu.

İlk günden itibaren bir davette bulunmadıklarını vurguladığını belirten Aktuğ, “Ne geleceklerinden haberimiz oldu, ne de nereye, ne şekilde, ne amaçla geleceklerinden. Basına bir belge sunuldu, ancak bu belge 18 Haziran’da toplanan İhale Komisyonu’nun, imza sürecini 26 Haziran’a uzatmasına yönelik bilgilendirmedir. Bunun davetle hiçbir alakası yok” dedi.

“5 yıldızlı, 400 yatlık marina için ihale”

İki firmanın da 5 yıldızlı otel ve 400 yatlık marina, için ihaleye başvurduğunu, 49 yıllık kullanım sonrası bu otel ve marinayı belediyeye bırakacakları konusunda anlaştıklarını belirten Aktuğ, bunların yanı sıra iki restoran ve ışıklandırma, doğa parkı yapılacağını ve ilk günden itibaren kullanımının belediyede olacağını dile getirdi.

“İkisinin de verdiği teklif geçerlidir, bambaşka projeler değildir, ikisi de aynıdır. Ancak İhale Komisyonu birinci firmayı seçmiştir. Biz bu salgın süreci sonrası, Yüksek Seçim Kurulu ile görüştük, bizleri dinlediler, neden bir an önce bu sözleşmeyi tamamlamak istediğimizi anlattık, sonrasında salgın süreci başladı. Seçim yasakları bitse de salgın devam ediyordu. Yine toplanarak, yaşadığımız zorlukları anlattık ve süreci 26 Haziran olarak uzattık” dedi.

26 Haziran’a kadar birinci gelen firmanın imzaya gelmezse veya çekildiğini duyurursa, şimdiye kadar gerekli, her şeyi yerine getiren ikinci firma ile meclisle görüştükten sonra sözleşme imzalanabileceğini kaydetti.

“Sorun ‘yatırımda’ değil…”

Aktuğ, Lapta’nın kendine has bir güzelliği olduğunu belirterek, yıllardır farklı nedenlerden yatırımdan geri kaldığına değindi.

Aktuğ sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu geri kalmışlığın önüne geçmek için yıllardır uğraştığımız bu proje ile yatırım yapmak istedik. Bizim için çok önemli bir projedir, Akdeniz’e yeni bir penceredir. Böyle bir salgın döneminde bölgeye 250-300 Milyon Euro’luk bir yatırım bu ülkeye verilecek en büyük hizmetlerden biridir. Zaten Meclis’te söz alanlardan, gerek hükümet, gerek ana muhalefet olsun, kimse ‘yatırıma karşıyız’ demedi. Bizim amacımız buraya doğru yatırımı getirebilmektir. ‘Özel uçak geldi, karantinaya girmedi’ gibi konularda adımızın yer alması bizi çok üzdü. Lapta ve marina kelimeleri gündemi meşgul etse de, kimse yatırıma karşı değil. Ben bağımsız bir başkanım ve Laptalıların temsilcisiyim. Umarım sözleşme gününde, hep birlikte mutlu bir gün geçiririz…”