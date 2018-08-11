‘İFLAS KAPIDA’

Döviz vurdu, piyasada işler durdu

Yusuf Kahya ( Kuyumcu): İki gün öncesine göre altın 80 lira daha pahalı.

Ecmen Avcı (Kuyumcu): Ya maaşlar döviz cinsi olsun, ya da kiraları TL’ye çevirin.

Şeyda Yağmur (Kırtasiyeci): İthalatı yavaşlattık.

Seray Nazlı (Emlakçı): Geçen haftaya kıyasla kiralar 300 TL arttı.

Turgut Sonalp (Oto Galerici): 6 ay önce 40 bin TL’ye sattığım araba, şu anda 60 bin TL civarında.

Mehmet Karadeniz (Telefon satıcısı): 2 gün önceye nazaran telefon fiyatlarında %20’lik artış oldu.

Fuat Cırık (Telefon satıcısı): Sattığımız malın yerine yenisini alıp koyamıyoruz.

Ercan Açim (Bilgisayar satıcısı): Bilgisayar fiyatları 1 hafta öncesine nazaran 800 TL arttı.

Erkan MINDIK

Son günlerde dövizde yaşanan artış sonrası Türk Lirası cinsi para birimi kullanan Kıbrıs’ın kuzeyi, yaşanan bu yükselişten nasibini aldı.

Yenidüzen’e konuşan esnaf zor durumda olduğunu söylerken, kimi ise satışların kilitlendiğini, bu yüzden günü siftah yapmadan kapadıklarını ifade etti.

Kimi esnaf önlem olarak ithalatı durdurmaya giderken, kimisi ise iflasın kapıda olduğunu işaret ediyor.

Dövize bağlı olarak fiyatların 1-2 gün öncesine göre neredeyse 2 kat arttığına işaret eden esnaf, alım gücünün düşmesine bağlı olarak dükkanlara alıcının da gelmediğini ifade etti.

ESNAF NE DEDİ? ESNAF NE DEDİ?

Yusuf Kahya ( Kuyumcu):

“Dövizin yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da arttı. İki gün öncesine göre altın 80 lira daha pahalı. İnsanlar artık altın almıyorlar.”

Ecmen Avcı (Kuyumcu):

“Altın fiyatları 2 günde yaklaşık 100 TL arttı. İnsanlar artık altın almak yerine altınlarını satmaya başladı. Halk bitmiş durumda. Ya maaşlar döviz cinsi olsun, ya da kiraları TL’ye çevirin.”

Şeyda Yağmur (Kırtasiyeci):

“Dövizin bu derece yükselmesi bizi yüksek derecede olumsuz etkiledi. Kendimiz önlem aldık ve ithalatı yavaşlattık. İnsanların alım gücü çok düştü ve şikayetçiler. Biz bu yükselişi fiyatlarımıza yansıtmamaya çalıştık.”

Seray Nazlı (Emlakçı):

“Satışlarımız çok düştü. Dövizin yükselmesi sonucu adaya gelen öğrenciler kiraları aylık ödemek istiyorlar. Dövizin yükselmesiyle birlikte geçen haftaya kıyasla kiralar 3+1 evlerde 300 TL arttı.”

Turgut Sonalp (Oto Galerici):

“Yaklaşık 3 gündür dükkana gelen müşteri yok. 30 araba ithal ettik ve dövizdeki yükselişle birlikte 110 bin TL’lik fark oluştu. Devlet gümrük fiyatlarını güncel kurdan alıyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. 6 ay önce 40 bin TL’ye sattığım araba şu anda 60 bin TL civarında.”

Mehmet Karadeniz (Telefon satıcısı):

“Satışlarımız yarı yarıya düştü. 2 gün önceye nazaran telefon fiyatlarında %20’lik artış oldu. Devletin artık önlem alınması gerek. Esnaf iflasa doğru gidiyor.”

Fuat Cırık (Telefon satıcısı):

“Sattığımız malın yerine yenisini alıp koyamıyoruz. Dövizin yükselmesi nasıl etkiledi diyorsanız; 1 saatte telefonların fiyatları 50 TL arttı. Müşteriler fiyatlara bakıyor ve alamıyor. 10 günlük süre içerisinde bazı telefonlarda fiyatlar 1500 TL kadar arttı.”

Ercan Açim (Bilgisayar satıcısı):

“Dövizin sabit olmaması sonucunda işlerimiz yok denecek kadar azaldı ve cepten tüketmeye başladık. Bilgisayar fiyatları 1 hafta öncesine nazaran 800 TL arttı. Malı sattıktan sonra yerine koyacak gücümüz kalmadı ve elimizdeki malları iade ediyoruz. Piyasa resmen bitti.”