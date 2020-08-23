İfadesinde suçunu kabul etti

Haspolat’da meydana gelen ev açma sirkat suçlarından tutuklanan zanlı N.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlının ev açma ve sirkat suçuyla methaldar olduğunu söyledi. Polis, 19.08.2020 tarihinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’ndeki bir mandırada işçi lojmanları içerisinde Haspolat’ta sakin N.S.’nin arkadaşının kullanımındaki odada bulunan komodin çekmesindeki kahverengi renk erkek cüzdanını, cüzdanın içindeki 700 TL ve Samsung S8 marka cep telefonunu sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını ve cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.