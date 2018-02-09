İdris: Meclis Başkanlığı hükümeti bozmaz

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na ilişkin Başsavcılık’tan olumsuz görüş alındığı yönünde bilgisini paylaştı.

Genç TV’de Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtlayan Genel Sekreter, bu konunun ‘Hükümetin bozulması’ noktasına gelmeyeceğini ifade ederken, sorunun giderilmesi için ‘Başkanlar düzeyinde’ yeni bir görüşme yapılması gerekliliğine işaret etti.

“Partiler arasında bir anlaşma yapıldı bu anlaşmaya mutlaka uyulması gerektiğini düşünüyorum” diyen İdris, ya Meclis Başkanlığı’nın TDP kalması için yeni bir yasal düzenleme yapılması ya da partiler arasında dengeleri koruyacak başka formüller üzerinde konuşulması gerektiği görüşünü de belirtti.

“UBP, dengeleri bozarsak hükümeti TDP üzerinden bozar mıyız algısını, düşüncesini zorluyor”

Asım İdris’in ifadeleri şöyle:

“Başsavcılığın görüşüne etik olarak uymak gerekir ama illa ki de uymak zorunluluğu yoktur. Yasa değildir, bir yorumdur. Bazen bu yorumların tam doğruyu yansıtmadığı da oluyor ama bu yorum üzerine eğer olumsuzsa, Hükümet’in başkanlar düzeyinde bunu ele alacaklarını ve bir tartışma gereği hissedeceklerini düşünüyorum.

Dörtlü koalisyondan gerçekten ciddi anlamda bir olumlu bekleyiş var toplumda… Bu hükümetin kurulması zor olacaktı ama bu zor olan başarıldı ve bir an önce aslında Meclis’in çalışmasına geçmesini istiyorduk. Biraz da gündeme bununla gelindi…

Biraz da ‘acaba bunun üzerinden hükümet bozulur mu’ düşüncesiyle de UBP hareket ediyor.

UBP, dengeleri bozarsak hükümeti TDP üzerinden bozar mıyız algısını, düşüncesini zorluyor.

Ben bunun üzerinden Hükümet’in bozulacağını öngörmüyorum. Böyle bir şeyi biz bu topluma yaşatmayız. Tam da her şey oturmuş, işlerin de başlayacağı noktada, böyle bir şeyden medet ummasınlar. Bu girişimlerin nedeni üzüm yemek değildi, bağcıyı dövmekti.

Sayın Angolemli’nin Meclis Başkanı olması ile ilgili Hükümet’in uzlaştığı, aslında UBP’lilerin bile kişisel anlamda olumlu baktığını düşünüyorum Sayın Angolemli’ye…

Anayasa’ya baktığınızda da bir aykırılık yoktur. Grubu olan parti önerir, grubu olmayan parti önermez. Ama grubu olan parti illa kendi partisinden birini önerir diye bir madde yoktur, ya da o şekilde bir tanımlama bulunmuyor.

Bir başka maddede de, Meclis Başkanı’nın grubu düşerse, Meclis Başkanlığı’nın düşeceği yönünde bir şey var…

İşte oradaki nokta, Sayın Angolemli’yi öneren grup mudur grubu yoksa farklı mıdır, TDP mi ele alınacak, nasıl bakarsanız öyle cevap verirsiniz aslında. Bana göre bir boşluk var. Bu boşluk iki şekilde de yorumlanabilir ama belki de mahkemeye gitse çok farklı sonuçlanacak. Belki de daha ilerleyen zamanlarda İç Tüzük değişecek…

Bir anlaşma yapıldı bu anlaşmaya mutlaka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun gerekleri üzerinde de mutlaka bir tartışma görüşme olacak diye düşünüyorum. Bu hükümeti bozma anlamında değil ama bir anlaşma varsa ve dengeler bunun üzerinden kurulmuşsa bunu mutlaka bir daha ele almakta fayda vardır. Ama çok sevinmesinler bundan hükümet bozulmayacaktır.”