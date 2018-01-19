İdris, koalisyon görüşmelerinde yer almayacak

TDP Genel Sekreteri Asım İdris’in partisi tarafından yetkilendirilmesine rağmen yarın başlayacak koalisyon görüşmelerinde yer almayacağı belirtildi. İdris’in görüşmelerde yer almak istemediğini TDP Başkanı Cemal Özyiğit’e ilettiği güvenilir TDP kaynaklarından doğrulatıldı… GAK TV’nin haberine göre; akşam saatlerinde bir TV kanalına bağlanan TDP Genel Sekreter Asım İdris, partisi adına yetkilendirilmesine rağmen, bugün başlayacak olan koalisyon görüşmelerinden çekildiğini açıkladı. GAK TV’ye de görüşmelerden çekildiğini doğruladığı ifade edilen İdris’in yetkinin Başkan Cemal Özyiğit’e geçtiğini de sözlerine eklediği belirtildi.

Özyiğit’in bu gelişmelerden sonra koalisyon görüşmelerini yürütecek heyete Boysan Boyra’yı atadığı kaydedildi.

Boyra görevi kabul ettiği ve bu konuda parti MYK’sından onay istediği belirtilirken TDP MYK’sının konu ile ilgili olarak yarın sabah saat 9’da toplanacağı ifade edildi

Asım İdris’in sosyal medya hesabından paylaşımı şu şekilde: Hayatta inanmadığım hiç bir yolda yürümedim.

Benim için verdiğim sözler her şeyden önemlidir. Susturulmak istendim SUSMADIM.

Bedel ödemek gerekti ÖDEDIM.

Bundan sonra da duruşumdan zerre kadar vazgeçmem.

Bu ülkeye verdiğim sözlerin arkasındayım. Savunduklarımı her platformda savunmaya devam edeceğim.