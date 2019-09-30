İddianamede yeniden tadilat emri

Devrim DEMİR

Girne’de Ocak ayında Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı ciddi şekilde darp edip bedensel zarara uğrattıkları gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş insanı Bulut Akacan ve korumaları V.K., ile O.Ö., dün yine itham edilemedi.

İddia makamının ithamnamede yaptığı değişikliğe itiraz eden sanık avukatları dün duruşmanın başlamasına itiraz etti.

Savunma avukatları, iddia makamının son anda yaptığı değişikliği ‘tribünlere oynama’ olarak nitelendirdi.

Başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Yargıç Rauf Kürşad ve Kıdemli Yargıç Mine Güçlüer’in baktığı davada savunma avukatları İlker Sertbay, Kıvanç Rıza ve Doğa Zeki hazır bulundu.

Savcılığın düzenlediği ithamnameye itiraz

Dün başlaması gereken duruşma, savcılığın düzenlediği ithamnameye yapılan itirazla başlayamadı. İddia makamı sanıkların itham edileceği ithamnameye, Zeki Asımoğlu’nun beyninde kanama ve hasar olduğuna yönelik yeni iddialar eklenince, savunma avukatları bu iddiayı kabul etmedi.

Sertbay: “Tafsilatın daha açık olmasını istiyoruz”

Sanık V.K.’nin avukatı İlker Sertbay, savcılığın tadilat iznine itiraz ederek ithamnamede Şubat ayında iki kez değişikliğe gidildiğini anımsattı. Davaların 3’ten 6’ya çıkarıldığını ifade eden Sertbay, olayda asli fail veya faillerin belli olmadığını iddia ederek, tafsilatın (ayrıntı) daha açık olmasını talep etti.

“Art niyetli bir tadilat hazırlandı”

9 aydır sanık V.K., ve O.Ö.’nün 9 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı beklediğini kaydeden Sertbay, iddia makamının son eklediği ‘hafız kaybı’ ve ‘beyin kanaması’ ile ilgili gerekçeleri neden 9 ay önce eklenmediğinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Sanık bir avukatı olarak izahat istediğini kaydeden Sertbay, 7 ve 10 Ocak tarihli doktor raporunu anımsatarak, Zeki Asımoğlu’nun ‘şifa ile taburcu’ edildiği yazdığını belirtti.

İtham için beklediklerini ancak karşılaştıkları son andaki değişiklik nedeniyle neyle yargılanacaklarını bilmediklerini kaydeden Sertbay, savcılığın amacının mahkemeyi etki altında bırakarak, art niyetli bir tadilat hazırladıklarını iddia etti.

Rıza ve Zeki’de itiraz etti

Sertbay’ın itirazı üzerine söz hakkı alan iş insanı Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ve sanık O.Ö.’nün avukatı Doğa Zeki’de tadil edilen ithamnameye itiraz ettiklerini beyan etti.

“Tribünlere oynayan bir iddia makamı yoktur”

Sanık avukatlarının beyanları üzerine söz hakkı alan savcı Mustafa Atakara, tribünlere oynayan bir iddia makamının olmadığını belirtti. Atakara, ‘Vahim zarar’ suçunun hayat ve sağlığa işaret eden suçlar olduğunu, ‘yaralama’ suçunun ise daimi olmayan suç olduğunun altını çizdi.

Savunma avukatlarının iddia ettiği gibi, 9 ay sonra ortaya çıkan bir şey olmadığına vurgu yapan Atakara, iddia makamının davasını bildiği çizgide yürüttüğünü ifade etti.

Davada olguların iç içe geçtiğini ifade eden savcı Mustafa Atakara, ithamnamede değişikliğe bu yönden gidildiğini, davanın ne olup olmadığını ise duruşma safhasında tartışılması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme başkanı yeniden tadilat emri verdi

Yapılan itirazların ardından karar için davayı saat 14.00’e erteleyen mahkeme başkanı Füsun Cemaller, savunmanın ithamnamede suçun tanımında eksiklik olduğuna dair itirazını haklı bularak, iddianamenin yeniden tadil edilmesine emir verdi.

Cemaller, itham ve duruşmaya hazır başlanması için davayı bugün saat 10.30’a erteleyerek oturumu kapattı.