İddianame tamamlandı
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında, tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsi isteniyor.
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Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.
İddianamede Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl, Figen Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsi isteniyor.
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