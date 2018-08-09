İddia ve talepler dinlenecek

Geçirdiği ameliyat sırasında, 13 Ocak 2017’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölümüyle de akıllarda soru işareti bırakan 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar ile ilgili gözler yargı sürecinde…

Aktunçlar’ın ölümünün ardından acılı ailesi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Dr. Süleyman Köroğlu, Dr. Adem Ademoğlu ile Etik Hastanesi lehine açılan davanın ‘talimat safhası’ 26 Eylül’de görüşülecek.

Hukuki süreçle ilgili YENİDÜZEN'e bilgi veren aile avukatı Yusuf Tekinay, söz konusu duruşmada hem ailenin hem de karşı tarafın olayla ilgili iddiaları ve taleplerinin mahkeme tarafından dinleneceğini söyledi.

Tekinay, duruşmaya tarafların katılmayacağını, talep ve iddiaların avukatlar tarafından mahkemeye aktarılacağını da dile getirdi.

MAHKEME HER İKİ TARAFI DA DİNLEYECEK…‘Talimat safhası’ duruşmasında hem ailenin hem de karşı tarafın olayla ilgili iddiaları ve taleplerinin mahkeme tarafından dinlenecek. Duruşmaya taraflar katılmayacak, olayla ilgili, talep ve iddialar avukatlar tarafından mahkemeye aktarılacak

Dr. Köroğlu yargı önüne çıkmıştı

Hatırlanacağı üzere Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili olarak ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ iddiasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

Süleyman Köroğlu’nun avukatlarından Yusuf Ergüçlü ise müvekkiline bugüne kadar herhangi bir dava getirilmediğini YENİDÜZEN’e açıklamıştı.