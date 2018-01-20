“İçtiğimiz ilaçlar bile eridi... Ortada kaldık!..”

Fehime ALASYA

84 yaşındaki Özdemir Kefil ile 74 yaşındaki eşi Ayten Kefil’in Küçük Kaymaklı’daki evi, sobadan çıkan yangınla küle döndü.

Yaşlı çift, yangın sonucunda yıllardır yaşadığı evinden olurken, iki torunuyla da sokakta kaldı.

“Her şeyimiz yandı, bize yardım eli uzatın” diyen Kefil ailesi, elzem ihtiyaçlarını YENİDÜZEN aracılığıyla duyurmaya çalıştı.

Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde Çaldıran Yolu Sokak’ta gaz yağıyla çalışan sobadan çıkan yangın sonucunda Özdemir ve Ayten Kefil’in evi kullanılmaz hale geldi.

Bir anda tüm evi saran alevlerin arasında kalmaktan torunları sayesinde kurtulan Kefil çifti, her şeyden önce sağlıkları için duacı olurken, hayatlarını idame ettirmenin yollarını arıyor.

Yaşananları gözyaşları arasında anlatan yaşlı çift, yetkililere ve yardımseverlere çağrıda bulundu.

Soğuk kış günlerinde komşu ve aile dostlarının yardımı ile barındıklarını anlatan 74 yaşındaki Ayten Kefil, herkesi duygulandırdı.

“Ortada kaldık”

Eşinin emekliliği ile geçindiklerini anlatan Ayten Kefil, “Bu ev 2-3 günde düzelmez, ortada kaldık, bize geçici de olsa bir ev versinler, evimizi de yenilememize yardım etsinler. Emekli maaşı ile ev geçindiren, torunlarımızla yaşayan bir aileyiz. Torunum gitar ile müzik yaparak okulundan arda kalan zamanlarda geçimini sağlıyordu, çocuğumun gitarı bile yandı…” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Evde birçok alan kullanılmaz hale gelirken, yangından kısmen kurtulan bazı eşyalar, is ve dumandan çok zarar gördü…

İlaçlarının dahi yandığını anlatan Ayten Kefil, evde olan ve yanmayan eşyaların ise kokudan ve isten kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Yardım etmek isteyenlerin 05338240504 ve 05338413287 numaralı telefonlardan aileye ulaşabilecekleri kaydedildi.

Elzem ihtiyaçları…

50 yılı aşkındır Kaymaklı’daki evlerinde yaşam sürdüğünü ve bir anda evlerini kaybettiklerini anlatan yaşlı çift, elzem ihtiyaçlarının geçici bir ev olduğunu anlattı.

Acil ihtiyaçlarını anlatan Ayten Kefil, şunları dile getirdi:

“Önce bizi Belediye başkanı hemen aradı, yardım edeceğini söyledi. Bizden haber bekliyorlar. Onun dışında çocuklarımı sürekli arayıp yardım etmek için gönüllü olanlar var fakat bir evimiz olsun, orada burada kalmayalım. Sonra da yanan evimizi yavaş yavaş yapalım, yardım etsinler…

Tüm elektrik tesisatımız zarar gördü, su ısıtıcımız yandı, kapılarımız yok. Buzdolabımız yok, kıyafetsiz kaldık… Bu şekilde elzem ihtiyaçlarımız var, lütfen bize yardım eli uzatın. Birlikten kuvvet doğar… Benim eşim emekli, 23 ve 24 yaşındaki torunlarım öğrenci, tüm bunlarla başa çıkmamız mümkün değil…”

“Her şey bir anda başladı ve ortalık küle döndü”

Özdemir ve Ayten Kefil ile yaşayan torunları 24 yaşındaki Özdemir Kaptanoğlu, olay anında yaşananları anlattı…

Nene ve dedesiyle ikamet ettiğini anlatan Özdemir Kaptanoğlu, gaz yağıyla çalışan sobayı söndürmek için odadan dışarıya çıkardıklarını, o sırada yerde bulunan ve sobayı sildikleri bezin alev alarak koltuğa sıçraması sonucu bir anda çıktığını anlattı.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etme şansının olmadığını anlatan Kaptanoğlu, alevler bir anda tüm evi sardığını, yan odada uyuyan nene ve dedesini dışarıya çıkardıklarını ve hemen itfaiyeyi aradıklarını kaydetti.

Kısa aralıklarla evde patlamaların da yaşandığı anlatan Kaptanoğlu, evin elektrik sisteminin tamamen yandığını belirtti. Olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekiplerinden memnuniyet getiren Kaptanoğlu, “İtfaiye çok kısa sürede geldi, bizimle de istişare ederek çok hızlı müdahale etti ama olan olmuştu, her şey bir anda başladı ve ortalık küle döndü…

Üç yıldır bu sobayı kullanıyoruz, olay olduğunda ben de oradaydım, saniyeler içinde ortam alev topuna döndü, kardeşimi çağırdım, 20 saniyede alevler boyumuzu aşmıştı, hemen itfaiyeyi aradık, su lastiğiyle müdahale ettik ama olmadı, sonra dönüp hemen bizim ihtiyarları uyandırdım, onları çıkardık. Dedem ayağına terlik dahi giyemedi. Çok soğuktu onları arabaya oturttuk, sonra komşulara geçip orda kaldılar ” dedi.

“Hiçbir şey kullanılmaz”

24 yaşındaki Özdemir Kaptanoğlu şöyle devam etti:

“Yangın sonucu ikametgâhın mutfak ve yatak odası kısmı tamamen, ikametgâhın salon kısmında bulunan televizyonlar, yardımcı mutfakta bulunan her şey, ikametgâhta yer alan üç klima ünitesi ve evin tüm elektrik sistemi zarar gördü. Kapımız penceremiz kalmadı…

Evin zarar görmeyen odasında dahi hiçbir şey kullanılmaz. Dolapların içinde bile simsiyah is var. Üzerimizde giydiğimiz kıyafetlerle kaldık, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bu evin mülkiyeti dayıma aittir ama biz nenem ve dedemle burada yaşıyorduk”

Yardım etmek isteyenler için acil ihtiyaç listesi: