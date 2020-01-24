İçişleri’nde ‘İkamet İzni’ kaosu

İçişleri Bakanlığı’nda yeni uygulamaya giren “İkamet ve Vizeler Tüzüğü” nedeniyle olağanüstü bir yoğunluk yaşanırken; özellikle yeni tüzükten bilgi sahibi olmayan kişiler, öfkelerini dile getirdi.

Sabah çok erken saatlerde bakanlığa giden yabancılar, soğuğa rağmen saatlerce beklediklerini anlattı.

“Yeterli bilgilendirme yapılmadı, yığılmaya karşı önlem alınmadı, ülkede senelerdir yaşayan insanların haklarına saygı gösterilmedi” gibi şikayetler öne çıkarken, hem İçişleri Bakanlığı’nda bekleyenler, hem de çalışanlar isyanlarını dile getirdi.