İçişleri Bakanlığı’nda görevden alma/atama
İçişleri Bakanlığı’nın bürokratlarında değişikliğe gidildi.
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İçişleri Bakanlığı’nın bürokratlarında değişikliğe gidildi.
17 Temmuz tarihli Resmi Gazete’ye göre, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri görevden alınırken yerine Hüseyin Gültekin atandı.
Mağusa Kaymakamı Dürdane Acı görevden alınırken, bu göreve Kemal Serpal getirildi.
İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu görevden alınırken, yerine Fatma Serinkan atandı.
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alınırken, bu göreve Arif Ozankaya getirildi.
Atanan bürokratlar bugün itibarıyla görevlerine başlayacak.
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