İçişleri Bakanlığı itiraz etmeyecek

Didem MENTEŞ

Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal ettiği 174 ‘istisnai vatandaşlıklar’ ile ilgili Yüksek Mahkeme’de açılan birçok dava yeniden ertelenirken, İçişleri Bakanlığı, bu davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ‘ara emrinin’ gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdaresi Mahkemesi’nde (YİM) görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin iki davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararının iptali ve ara emri alınması için Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan davaların bir kısmı dün yeniden yargı huzurundaydı.

YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurundaki bu davalar, gerekli incelemelerin ve halihazırda sürmekte olan bir ara emri davasının takibi açısından 31 Temmuz Salı’ya ertelendi.

Bu arada iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde yargıç Gülden Çiftçioğlu’nun huzurunda görüşülen Ömer Aydın davası da bugün kaldığı yerden devam edecek.

İçişleri Bakanlığı ise iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı.

Çulhaoğlu: “Davacıların yatırım yapmış olması, yatırımaların dava bitinceye kadar zarar görmemesi göz önünde bukunduruldu"

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdaresi Mahkemesi’nde (YİM) bugün görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin iki davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) İçişleri Bakanlığı adına davaları yürüten Avukat Uğur Çulhaoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, YİM’de bugün vatandaşlıklarla ilgili 10 dava görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı, 107/2018 ile 125/2018 sayılı davalarda, davacıların yatırım yapmış olmalarını ve yatırımların dava bitinceye kadar zarar görmemesini göz önünde bulundurarak ara emri talebine itiraz etmedi, Yüksek İdare Mahkemesi de iki davayla ilgili geçici ara emri verdi.

Avukat Çulhaoğlu, diğer davalarda ara emrine ihtiyaç olup olmadığının ayrıca değerlendireceğini kaydetti.

Avukat Erbilen: “Durum değerlendirilmesi yapılacak”

İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na dava açan Lütfü Ayhan Köksal’ın davası da dün Yüksek İdare Mahkemesi gündemindeydi.

YİM Yargıcı Beril Çağdal huzurundaki davada, davacı Lütfü Ayhan Köksal’ı temsilen avukat Erdaş Erbilen, İçişleri Bakanlığı’nı temsilen ise avukat Uğur Çulhaoğlu dün yeniden ön görüşme yaptı.

Ön görüşme sonrası YENİDÜZEN’e bilgi veren avukat Erdaş Erbilen, Lütfü Ayhan Köksal’ın vatandaşlığı iptal edilmesi üzerine, eşinin ve çocuklarının vatandaşlığının ne olacağı konusunda İçişleri Bakanlığı’nca durum değerlendirilmesi yapılacağını söyledi.

“31 Temmuz’a ertelendi”

Erbilen, Köksal’ın eşi ve çocuklarının vatandaşlığı iptal edilmezse, Lütfü Ayhan Köksal’ın ara emri talebinde ısrarcı olmayacağını, davanın esasının çözümlenmesini bekleyeceklerini dile getirdi.

Erbilen, gerekli incelemelerin ve halihazırda sürmekte olan Ömer Aydın isimli kişinin ara emri davasının takibi açısından davanın 31 Temmuz Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

“Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”

Yüksek İdare Mahkemesi’nde ara emri davaları sürerken, İçişleri Bakanlığı bu konuda yazılı açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, açılan bazı davalarda, dava bitene kadar geçerli olacak geçici emir (ara emri) talebinde bulunulduğu, fakat Yüksek Mahkeme’nin bu meselede şimdiye kadar önüne gelen tüm davalarda, tek taraflı ara emri taleplerini uygun bulmayarak, tebliğine ve idarenin itiraz dosyalamasına emir verdiği belirtildi.

“Dava neticesinde sağlıklı bir karar üretilebilmesine katkı yapmayı amaçlıyoruz”

“Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, mahkemelerin adli tatil dönemine girmiş olması ve yargılamanın bir süreç gerektirdiği hususları da dikkate alındığında, yargılama sürecinden kişilerin olumsuz etkilenme ihtimallerini ortadan kaldırmak için, ara emrinin gerekli olduğu bazı davalarda, tamamen geçici nitelikte olup idarenin davadaki iddialarını ve/veya haklılığını etkilemeyecek şekilde emir verilmesine itiraz edilmemesi kararlaştırıldı” denilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın, bu yönde karar alarak, yargılama sürecinin daha sorunsuz yaşanarak dava neticesinde sağlıklı bir karar üretilebilmesine katkı yapmayı amaçladığı vurgulandı.

