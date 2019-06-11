İçişleri Bakanı Baybars: “Talimat verildi, denetim artırıldı”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, 1 Ocak - 9 Haziran tarihleri arasında turist olarak giriş yapmak isteyen ve sakıncalı görülen bin 879 kişinin ülkeye girişinin engellendiğini söyledi…

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, ülkeye giriş çıkışlarda PGM muhaceret memurlarına talimat verilerek, denetim şartlarının artırıldığını belirtti.

Ayşe GÜLER

Ülkede son günlerde art arda yaşanan, toplumun huzurunu kaçıran asayiş sorunları, giriş-çıkışlarda yapılan denetimlerin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, 1 Ocak - 9 Haziran tarihleri arasında turist olarak giriş yapmak isteyen ve sakıncalı görülen bin 879 kişinin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, ülkeye giriş-çıkışlarda PGM muhaceret memurlarına talimat verilerek, denetim şartlarının artırıldığını da söyledi, özellikle girişlerde turist olarak gelenlerin sorgulanması yönünde adımlar atıldığını kaydetti.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre Ocak-Nisan döneminde ülkeye giriş yapan yolcu sayısı 511 bin 513 kayıtlara geçti.

Bunların 388 bin 526’sını TC, 122 bin 987’sini ise ‘diğer’ uyruklu kişiler oluşturuyor.

BAYBARS’IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI: Girne, Mağusa limanları ile Ercan Havaalanı’na yüz tanıma programı kurulacak. Program için keşif yapıldı, kameraların konulacağı noktalar tespit edildi.

TC ile işbirliği protokolü kapsamında aranan sakıncalı kişilerin tespiti için online sicil sistemi kurulumunun teknik altyapısı sonlanmak üzere.

Suç ve suçların önlenmesine yönelik ülkeye giriş-çıkışlarda online sorgu sistemi hayata geçecek.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde yasal süreç 8 ay önce tamamlandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesi ile kamu düzeni ve güvenliği, kişilerin can-mal emniyetinin korunmasının sağlanacak.

Yeni yapılan ‘İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ ile vize ve izin türlerinin ilk kez sıkı şartlara ve kriterlere bağlandı. Hazırlanan önerge Bakanlar Kurulu’nda.

Yabancı öğrenciler kayıt ve disiplin altına alınması yönünde ciddi bir adım atıldı.

Baybars: Yüz tanıma programında keşif yapılıyor

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Girne, Mağusa limanları ile Ercan Havaalanı’na kurulacak yüz tanıma programı için keşif yapıldığını, kameraların konulacağı noktaların tespit edildiğini aktardı.

Bu kapsamda ülke giriş-çıkışlarında denetimin artırılacağını söyleyen Baybars, diğer tedbirlerin de hızlıca hayata geçilmesi için çalıştıklarını belirtti.

“Online sicil sisteminin teknik alt yapısı sonlanmak üzere”

Baybars, TC İçişleri Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; aranan sakıncalı kişilerin tespiti için online sicil sistemi kurulumunun teknik altyapısının da sonlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Protokolle birlikte; ülkeye giriş-çıkışlarda online sorgu sisteminin hayata geçeceğini söyleyen Baybars, muhaceret, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitimde işbirliği sağlanacağını, düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik yasal, idari, kurumsal, teknik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirleneceğini, ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler geliştirilerek, uygulanacağını da dile getirdi.

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde yasal süreç 8 ay önce tamamlandı”

Baybars, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin bir an önce aktif hale gelmesi için bakanlığın sorumluğundaki yasal sürecin 8 ay önce tamamlandığını söyledi.

Baybars, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin yasal altyapı eksikliğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası ve Protokol Onay Yasası ile birlikte 23 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek giderildiğini de kaydetti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesi ile kamu düzeni ve güvenliği, kişilerin can-mal emniyetinin korunmasının sağlanacağını belirten Baybars, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün amaçlandığını da sözlerine ekledi.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre Ocak-Nisan döneminde ülkeye giriş yapan yolcu sayısı 511 bin 513 kayıtlara geçti. Bunların 388 bin 526’sını TC, 122 bin 987’sini ise ‘diğer’ uyruklu kişiler oluşturuyor.

Vize ve izin türlerine sıkı denetim

Baybars, 1952 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve çıkışı ile ilgili gerekli düzenlemeleri layıkıyla içermediğini ifade eden Baybars, bu konuda tüzük çalışması yapıldığını kaydetti.

Baybars, hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü’nde yeterli ve zaruri hususları içermediğinin tespit edildiğini söyledi.

Baybars, yeni yapılan “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” ile vize ve izin türlerinin ilk kez sıkı şartlara ve kriterlere bağlandığı belirterek, hazırlanan önergenin Bakanlar Kurulu’nun önüne geldiğini kaydetti.

“Yabancı öğrenciler kayıt ve disiplin altında”

Baybars, geçmiş hükümet döneminde bakanlık olarak belirlenen hedefler doğrultusunda ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi, kayıt dışı yaşam ile mücadele konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare halinde tedbirler alındığını hatırlattı.

Ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin daha hızlı ve daha kolay “Öğrenci Muhaceret İzni” alabilmelerine yönelik yeni bir düzenlemeye gidildiğini ifade eden Baybars, böylece ilk kez ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrencilerin kayıt ve disiplin altına alınması yönünde ciddi bir adım atıldığını belirtti.



