İçişleri Bakanı Baybars: Sehven yanlış yazıldı

“Raporda sehven yazıldı, aslında 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan aslında 4 bin 33’e değil 2 bin 348 hektara çıktı.” Bakan’ın yeni açıklamasına göre iki imar planı taslağı arasında yapılaşmaya açık alan 437 hektar arttı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa-İskele-Y.Boğaziçi İmar Planı Taslağı’ndaki değişikler için “Taslakta sehven yanlış yazdık” dedi. Baybars, daha sonra iki imar planı taslağı arasındaki artışları da açıkladı.



YENİDÜZEN’deki rakamları şöyle yorumladı: “Bir gazetemizde ilk taslakta 1911 olan yapılaşmaya açık alanların yeni taslakta 4 bin 033 hektara çıktığı ifadesi yer alıyordu. Bu ifade taslakta bu şekilde yazılmıştı. Şehir Plancı arkadaşlar arayarak beni uyardılar. Bu plan tasarısında sehven 2 bin 348 hektar olması gereken alan sehven 4 bin 33 hektar yazıldığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla halkın katılımı sonrası imara açılan alan öncekinin iki katından fazlası değildir. 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan aslında 4 bin 33’e değil 2 bin 348 hektara çıktı.”

Baybars bölgelere göre de rakamları açıkladı:

Mağusa’da 511 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 645 hektara çıktı.

Yeni Boğaziçi’nde 477 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 574 hektara çıktı.

İskele’de 924 hektar olarak halka sunulan yapılaşmaya açık alan 1129 hektara çıktı.



Meclis’te gündem oldu



YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı yeni taslakta, özellikle İskele’de çok sayıda yeni tarımsal arazinin imara açılması yönündeki gelişmeler, Meclis’te de gündeme geldi.



CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “imar planları taslakları arasındaki çelişkiyi” gündeme getiren konuşmasının ardından, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars kürsüye geldi, iddialara yanıt verdi.



“İlk taslakta 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan yeni taslakta 4.033 hektara çıktı, iİlk taslakta 89.489 olan Azami Konut Adeti yeni taslakta 111.290’a yükseldi” yönündeki rakamlara, Bakan Baybars, “yanılarak, yanlışlıkla” anlamına gelen “sehven böyle yazıldı” yanıtını verdi.

Bakan’ın yeni açıklamasına göre iki imar planı taslağı arasında yapılaşmaya açık alan 437 hektar arttı.

Baybars, bu rakamların yükselmesinin sebebinin; imar planı gelişme sınırının belirlenmesi, halkın taleplerinin değerlendirilmesi, ilk kamu yolu sınırının belirlenmesi olduğunu iddia etti ve imar sınırlarının genişletildiğini belirtti.



İmar planını belediyelerle birlikte çalıştıklarını savunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Bunun avantajı olacağı gibi belediyeler halkla çok iç içe olduğu için bazen sıkıntıya da sebep veriyor” dedi.



İçişleri Bakanı Ayşegül Aybars, genel üzerinden bilgiler verdiği konuşmasında, 19 Eylül’de sona eren 42 günlük itiraz süresinin ardından kendilerine 197 farklı görüş geldiğini söyledi.



Bu görüşlerin çoğunun bireysel talepler olduğunu öne süren Ayşegül Baybars, “Evet, ilk sunumdan sonra İmar Planı değişikliğe uğradı” dedi.



Tarımsal alanlar

“Tarımsal arazilerin” imara açılması ile ilgili olarak da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Tarım Bakanlığının da görüşünü aldıklarını, halkın taleplerini değerlendirdiklerini, tarımsal toprakların korunmasına önem vereceklerini” ifade etti.



Baybars, İskele Belediye Başkanı’nın isyanı ile ilgili de konuşarak, yerel yönetimlerin kararlarına saygılı olduklarını, bölgeyi daraltma talepleri varsa bunu alabileceklerini, kanalizasyon ile ilgili sıkıntıları önemsediklerini, sel taşkını gibi konularda birlikte çalışmaya hazır olduklarını, dere temizlikleri, gölet yapılması gibi konularda hükümetin yapması gerekenlerin imar planına konduğunu anlattı.

Askeri saha ile ilgili de bilgisi olmadığını, konunun sonradan bilgisine geldiğini, bu konuda yapılan yazışmalar hakkında da bilgi veren Baybars, bu bölgede olası bir askeri bölge yaratılması ile ilgili temasların sürdüğünü, üniversite ile ilgili de gerekli adımların imar planında atıldığını, ilkokul ortaokul yapımı için kamu arazilerinin belirlendiğini iddia etti.

Baybars, İmar Planı’nın 4 Aralık’ta birleşik kurulda onaya sunulacağını ifade ederek, planın onaylanacağını ve 2020 yılına imar planı ile girileceğini umduğunu söyledi.





İskele Belediye Başkanı ne demişti?

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın sorularını yanıtlarken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu süreçte ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Geçen hafta Şehir Planlama’dan bir sunum yaptılar, görüşlerimiz tümüyle örtüşmese dahi bir uzlaşı sağladık. Beş gün sonra yeniden geldiler, bir baktık, 300 hektarlık yeni bir alanı daha inşaata açtılar. Bu nereden çıktı, diye sorduk. Bize, Müteahhitler Birliği ve Ticaret Odası’yla yaptıkları görüşmeler sonucunda böyle bir karar aldıklarını söylediler. Kanalizasyon çalışmalarımıza başladık, ilk sunuma göre dahi 21 milyon Euro yatırıma ihtiyacımız var. Peki bu parayı kim verecek? Yoksa binalar yapacağız ama kanalizasyonu olmayacak, lağımı denize mi dökeceğiz? 21 milyon Euro yatırıma ihtiyaç vardır, bize danışmadan, fikirlerimiz alınmadan, yeni yerler daha imara açıldı. Peki kanalizasyon altyapısını kim yapacak? Long Beach çok süratle büyüyor, biz daha mevcudu nasıl çözeceğimizi düşünürken, yeni alanlar imara açılıyor. Bizimle değil, Ticaret Odası ya da Müteahhitlerle uzlaşılıyor.”