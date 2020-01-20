‘İçişleri Bakanı başka, Başbakan başka’ söylüyor…

İçişleri Bakanı’nın açıklaması uyarınca Başbakan’a ‘yürürlüğe girmeyen İmar Planı’nın hükümlerinin uygulandığına’ işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şu anda kimsenin neyi uygulamada olup, neyin olmadığının bilinmediği bir kaos ortamı yaşandığının altını çizdi.

Meltem SONAY

‘Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’ Meclis Genel Kurulu’nda yeniden gündeme geldi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in Meclis Kürüsü’ne taşıdığı konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Başbakan Ersin Tatar’ın farklı açıklamaları dikkat çekti.

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Öte yandan Ersin Tatar’ın konuşmasında, İçişleri Bakanını ve bunca zamandır yapılan yoğun çalışmaları yok sayarak, konuyu kendi Milletvekiline havale ettiği, “Ersan Bey ekibiyle birlikte Temmuz’a kadar çalışacak, sonuçlandıracak’ sözleri de dikkat çekti.

Özyiğit: “Toplumla dalga mı geçiyorsunuz?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniboğaziçi, İskele, Gazimağusa İmar Planı’nın rafa kaldırılmasını eleştirerek, “Toplumla dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

“UBP HP’yi teslim aldı ve Cumhurbaşkanı seçilme hayaliyle bunu öteledi” diyen Özyiğit, verilen emeklere yazık olduğunu belirtti. “İçişleri Bakanı bunu nasıl sindirdi anlamadım” diyen Özyiğit, Ocak ayının ilk 14 günü içinde vize başvurusu yapılıp yapılmadığını, başvuru varsa bununla ilgili ne yapılacağını sordu.

İçişleri Bakanı Baybars: “Bazı belediyeler planda uzlaşılan noktaların uygulanması kararı aldı”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, geri adım atılmadığını, imar planlarının devam etmesi konusunda sıkıntı olmadığını, emirnamenin süresinin uzatıldığını, değerlendirme yapılacağını söyledi.

Vize başvurusu yapanlara yönelik emirname koşullarının geçerli olduğunu belirten Baybars, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Baybars, belediyelerin imar planının uzlaşılmış noktalarının yürürlüğe konması noktasında görüşlerini bildirdiklerini, bazı belediyelerin bu kararı aldığını ifade etti.

Başbakan Tatar: “Ortakların her konuda aynı görüşte olması gerekmez”

Başbakan Ersin Tatar, koalisyon ortaklarının her konuda aynı görüşte olması gerekmediğini belirtti.

Birtakım tartışma ve tepkilerin gelmesi üzerine imzalamadıklarını söyleyen Tatar, “Ben Başbakan olarak noter değilim. Benim vicdanım imza atmaya elvermedi” dedi. Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konunun görüşüleceğini, 15 Temmuza kadar konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti. Ekonomik boyutunun milyar dolara denk geldiğini söyleyen Tatar, dolayısıyla bu konuya bir daha bakılması gerektiğini kaydetti. “Adalet kavramı sizi vicdanen rahatsız ediyorsa orada dur demeniz gerekir” diyen Tatar, konunun Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olmadığını, imar planın rafa kalkmadığını söyledi. Tatar, önceki hükümet döneminde emirnamenin üç ay uzatıldığı dönemde 23 bin konutun onaylandığını belirtti.

Erhürman: “Kendi Hükümetiniz içinde ranttan bahsettiniz…”

İçişleri Bakanı’nın açıklaması uyarınca Başbakan’a ‘yürürlüğe girmeyen İmar Planı’nın hükümlerinin uygulandığına’ işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şu anda kimsenin neyi uygulamada olup, neyin olmadığının bilinmediği bir kaos ortamı yaşandığının altını çizdi.

“Ben bir gün bile ranttan bahsetmedim, siz kendi Hükümetiniz içinde ranttan bahsettiniz… Siz herhalde Başbakan olarak bu ülkede konutlara nerelerden vize, ruhsat verildiğini, Başbakanlık’tan verilmediğini biliyorsunuz herhalde” diyerek Erhürman, Tatar’ın CTP’nin Hükümet’te olduğu döneme ilişkin ‘23 bin konut’ iddiasına yanıt verdi.

“Sayın Başbakan’la, Sayın İçişleri Bakanı kürsüden birbirlerine soru soracaksa, taşıyın Hükümeti buraya…” diyen Erhürman, ruhsat, vize işlerinin Başbakanlığın işi olmadığını altını çizdi.

Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ‘Ben konuşursam Meclis sarsılacak’ ifadelerini de tekrarladı.

Tatar: “Ben noter değilim!”

'Ben noter değilim' diyen ve milyar milyar Dolarlar’dan bahsedildiğini söyleyen Başbakan Tatar, 15 Temmuz’a kadar İmar Planı’na tekrar bakılacağını söyledi.

Tatar, “Bakan da olsan, herkes birbirine saygılı olmalıdır” dedi… Tatar, ‘karşılıklı bir anlaşma’ olduğunu yinelerken, Kudret Özsersay’ın da bu yönde açıklaması olduğunu söyledi.

‘Mali protokol’ gündemi

Erhürman: “Kaynak geldi mi, Protokol ne oldu?”

Meclis’in ‘bilgi alma ihtiyacına’ vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 170 Milyon TL’lik kaynağın gelip gelmediğini sordu.

‘Mali Protokol’un Ocak sonu imzalanmasının gündemde olduğunu da anımsatan Erhürman, 2020’nin mali durumunun net bir şekilde görülebilmesi için bu konuda da netleşmesi gerekliliğine değindi.

Tatar: “Talimat verildi, görüşmeler sürüyor”

Cuma günü Mali Protokol’e ilişkin toplantılar yapıldığını söyleyen Tatar, 170 Milyon TL’nin talimatının kendi önlerinde verildiğini, konuşmaların da devam ettiğini ifade etti.

Mali Protokol’ün imzalanmasını ise karşılıklı bir anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Tatar, bilgi vereceğini kaydetti.

Tatar’ın ardından kürsüye gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bütçe ve kaynak kalemlerine ilişkin bilgi verdi.