İçişleri: Aile bütünlüğü gözetilecek

İçişleri Bakanlığı, 5 yıldır kayıt dışı olarak ülkede kaldığı ortaya çıkan Vietnam uyruklu Dong Thi May’in 3 yaşındaki çocuğu için “aile bütünlüğü düşünülerek” karar üretileceğini açıkladı.

KKTC vatandaşı babadan doğan 3 yaşındaKi çocuk için Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devrede olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

Polisin asayiş kontrolleri sırasında tutuklanan, 5 yıldır kayıt dışı olarak ülkede kaldığı ortaya çıkan Vietnam uyruklu Dong Thi May isimli kadının KKTC vatandaşı bir babadan 3 yaşında bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu insani durumun takibi ve küçük çocuğun menfaatlerinin korunması için Sosyal Hizmetler Dairemiz ile istişare edilerek gereken önlemler alınmıştır.

Kıbrıslı Türk bir babadan olan çocuğun önce kaydı yapılacak daha sonra da annenin yargı süreci tamamlandıktan sonra aile bütünlüğü ve çocuğun menfaatleri dikkate alınarak karar üretilecektir. Halihazırda poliste tutukluluğu devam eden Vietnamlı kadın ile ilgili verilmiş sınır dışı kararı yoktur. Bakanlığımız bu konuyu hem yasalar cercevesinde hem de insani boyutuyla ele alacaktır.