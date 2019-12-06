İÇERİSİ ‘KARIŞIK’

Devrim DEMİR

Artan suç ve suçlular nedeniyle cezaevinde mahkûm ve tutuklu sayısı 582’ye ulaştı… Cezaevinde bulunmaya neden en büyük suçların başında ‘uyuşturucu’, ‘cinayet’ ve ‘tecavüz’ geliyor… Şu anda cezaevinde bulunan 582 kişinin 163’ü uyuşturucu, 50’si cinayeti 30’u da tecavüzden mahkum veya tutuklu.

Cezaevindeki 582 mahkûm ve tutuklunun 186’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 107’si çift uyruklu, 164’ı KKTC vatandaşı, 125’i ise üçüncü ülke vatandaşı.

Cezaevinde bulunan 582 kişinin 200’ü hükümsüz tutuklu, yani yargılanmalarının tamamlanmasını bekliyor.

184’ü erkek, 16’sı kadın 200 hükümsüz tutuklunun 48’i de uyuşturucu, 13’ü tecavüz, 16’sı adam öldürme, 2’si çocuğu taciz, 4’ü cinsel istismar, 4’ü ise adam öldürmeye teşebbüs suçlarından içeride

172 kişiye göre dizayn edilen Merkezi Cezaevinde 543 erkek, 39 kadın mahkûm-tutuklu var.

Sistem çöktü. Sokaklarda suç oranı arttı, cezaevinde mahkûmlar artık koridorlarda yatıyor.

YENİDÜZEN Merkezi Cezaevindeki yaş oranlarını da inceledi.

582 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde yaş oranı 17 ile 74 arasında değişiyor.

Merkezi Cezaevindeki mahkûm ve tutukluların uyruklarına bakıldığında ise KTTC yurttaşı olmayanların sayısı dikkat çekiyor.

Ülkede artan suçlara yetişmeye çalışan mahkemeler de oldukça yoğun gündemle karşı karşıya kalırken, 2019-2020 yeni Adli Yıl’da Girne ve Mağusa Ağır Ceza Mahkemeleri de haftanın 5 günü oturum yapıyor.

‘Uyuşturucu’ suçundan: 163 kişi

‘Cinayet’ suçundan: 50 kişi

‘Tecavüz’ suçundan: 30 kişi

‘Cinsel istismar’ suçundan: 13 kişi

‘Ölümlü kaza’ suçundan: 14 kişi

İnfial yaratan suçlarda ciddi artış…

‘Taammüden öldürme ve adam öldürme’ ile ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarında ciddi artış, cezaevindeki mahkum ve tutuklu sayısı ile belgelendi… Cezaevindeki mahkum ve tutuklulara ilişkin veriler, en fazla suçun ‘uyuşturucu’ ve ‘cinayete’ ilişkin olduğunu ortaya koydu.

Artış gösteren diğer infial yaratan suçlar ise ‘tecavüz’ ve ‘cinsel istismar’…

Uyuşturucu suçlarında da düşüş yaşanmazken, toplumu dehşete düşüren suçlardaki ciddi artış cezaevindeki mahkûm ve tutuklu sayısı ile gözler önüne geldi.

Son beş yılda daha önce pek görülmeyen suç türleri giderek yaygınlaşmaya başladı, ‘Ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek” adı altında dava görüşüldü, ciddi cezalar verildi.

Artan suç ve suçlular nedeniyle cezaevinde mahkûm ve tutuklu sayısı 582’ye ulaştı… Cezaevinde bulunmaya neden en büyük suçların başında ‘uyuşturucu’, ‘cinayet’ ve ‘tecavüz’ geliyor… Şu anda cezaevinde bulunan 582 kişinin 163’ü uyuşturucu, 50’si cinayet 30’u da tecavüzden mahkum veya tutuklu…

123’ü hafif cezalı…

Merkezi Cezaevi’nde yine ‘uyuşturucu’ suçu başta olmak üzere, 123 kişi de farklı suçlardan ‘hafif’ ceza aldı. ‘Cinsel saldırı’, ‘ölümlü kaza’, fuhuşa teşvik’ ve ‘dükkân açma’ suçlarından mahkûm olanların 114’ü erkek, 9’u kadın.

123 mahkûmun uyruklarına bakıldığında ise KKTC vatandaşlarının yoğunluğu dikkat çekici.

259 mahkûm ağır cezalı

Merkezi Cezaevi’nin bir başka acı yüzü ise 17 yaşındaki bir gencin suçlu ayrımı yapılmadan ağır cezalılarla aynı koğuşu paylaşması.

Cezaevinde 582 mahkûm ve tutuklunun 259’u ‘uyuşturucu’ ,’tecavüz’, ‘adam öldürme’, ‘cinsel istismar’ suçları başta olmak üzere birçok farklı suçtan yargılanarak ağır hapse mahkûm oldular. 259 ağır cezalı mahkûmun 245’i erkek, 14’ü ise kadın.

‘Kundaklama’ suçundan 8 kişi ağır cezada yargılanarak mahkûm olurken, 1 kişi yargılanmayı bekliyor.

‘Ev açma hırsızlık’ suçundan ise 59 kişi yargılanarak hapse mahkûm edildi.

200’ü YARGILANMAYI BEKLİYOR… 184’ü erkek, 16’sı kadın 200 hükümsüz tutuklunun 48’i uyuşturucu, 13’ü tecavüz, 16 adam öldürme, 2 çocuğu taciz, 4’ü cinsel istismar, 4’ü ise adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanmayı bekliyor.

200 kişi yargılanmayı bekliyor

Cezaevinde 184’ü erkek, 16’sı kadın toplam 200 kişi ‘tecavüz’, ‘adam öldürme’, ‘çocuğa isitismar’, ‘ adam kaçırma’ suçları olmak üzere 8 farklı suçtan yargılanmayı bekliyor. 200 hükümsüz tutuklunun 48’i uyuşturucu, 13’ü tecavüz, 16 adam öldürme, 2 çocuğu taciz, 4’ü cinsel istismar, 4’ü ise adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanmayı bekliyor.

En yaşlıları ‘cinayet’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından yargılandı

Merkezi cezaevinde 70 yaşında ‘cinsel istismar’ suçundan 2017 yılında yargılanan bir kişi 2025 yılında tahliye edilecek. Yine ‘adam öldürme’ suçundan 2016 yılında yargılanan 71 yaşındaki bir kişi ise 2029 yılında tahliye olacak.

74 yaşındaki 1 kişi ise ‘çocuğa taciz’ suçundan hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

Cezaevinin en genci ise 17 yaşındaki bir genç kız. 2019 yılı ayları içinde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan 17 yaşındaki genç 2023 yılında tahliye edilecek.

Cezaevindeki 582 mahkûm ve tutuklunun 186’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 107’si çift uyruklu, 164’ı KKTC vatandaşı, 125’i ise üçüncü ülke vatandaşı…

En fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Cezaevinde 582 mahkûm ve tutuklunun 186’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İncelenen hükümlü ve tutuklu verilerinde, cezaevinde 107 çift uyruklu, 164 KKTC vatandaşı, 125 üçüncü ülke vatandaşları var.

T.C uyruklu 186 mahkûm ve tutuklunun 94’ü ağır, 37’si hafif suçlardan yargılanırken, 55’i henüz hüküm almadı.

164 KKTC vatandaşının 72’si ağır, 39’u hafif ceza alırken, 53’ü yargılanmayı bekliyor.

Cezaevinde çift uyruklu 107 mahkûm ve tutuklunun 51’i ağır, 24’ü hafif suçlardan yargılandı. 32 kişi ise henüz yargılanmadı.

Ülkede artış gösteren suçlular grubuna yabancı uyruklularda eklendi. Merkezi Cezaevinde toplam 125 yabancı uyruklu mahkûm ve tutuklunun 40’ı ağır, 23’ü hafif suçlardan mahkûm oldu. 62 yabancı uyruklunun mahkeme süreci devam ediyor.

242’si 20-29 yaş arasında

Merkezi Cezaevinde yaş oranları da dikkatlerden kaçmadı. 582 mahkum ve tutuklunun 242’sinin yaş aralığı 20-29 arasında değişirken, 16-19 yaş arası 20, 30-39 yaş arası 61, 40-49 yaş arası 86 kişi cezaevinde.