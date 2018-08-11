İç piyasada döviz sancısı

Öte yandan Türk Lirasının döviz karşısında rekor değer kaybı, iç piyasayı da olumsuz etkiledi. Bazı inşaat ve boya firmalarının çalışanlarının bir kısmını izne yolladığı, kredi satımlarını durdurma yönünde karar aldıkları da öğrenildi.

YENİDÜZEN (Özel)

Ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle KKTC’deki bazı yerel bankalar, dün sabah itibariyle döviz satışını durdurdu.

Kimi tasarruf sahiplerinin bankalara döviz çekimleri için başvurmaya başladığı öğrenildi.

Ödemek istemeyen bankalar , “Merkez Bankası 5 bin GBP sınır koydu” diye dedikodu çıktı.

Merkez Bankası bankalara mesaj gönderdi: ‘Böyle bir durum yok. Herkes istediği şekilde işlemini yapabilir...’

Yaşanan gelişmenin ardından, bankalar döviz satışına yeniden başladı.

Kredi satımları durdu…

Öte yandan Türk Lirasının döviz karşısında rekor değer kaybı, iç piyasayı da olumsuz etkiledi.

Bazı inşaat ve boya firmalarının çalışanlarının bir kısmını izne yolladığı, kredi satımlarını durdurma yönünde karar aldıkları da öğrenildi.

Hammadde satışı yapan şirketlerinin de şu anda sipariş kabul etmediği ve dağıtımı durdurduğu iddia edildi.