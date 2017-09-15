Ahmet Akın'a ait CY 957 plakalı salon araç alev aldı.

Lefkoşa Ortaköy bölgesinde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen araç yangını görenleri korkuttu. Ahmet Akın'a ait CY 957 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı alev aldı. Meydana gelen yangın sonucu araçta büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, iç kısmı tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;

“Araç Yangını 15.9.2017 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ortaköy'de Altındağ Sokak üzerinde park halinde bulunan Ahmet Akın'a ait CY 957 plakalı salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın iç kısmı tamamen yanarak araçta büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.”

FOTOĞRAF FEHİME ALASYA