“İç göç yaşanıyor”

Fayka Arseven KİŞİ

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, gençlerin en büyük sorunun eğitimdeki plansızlık ve işsizlik olduğunu ifade ederek, “kırsaldaki gençler işsizlik nedeniyle merkeze göç ediyor” vurgusunda bulundu.

Gençlik Örgütü olarak, ‘genç işsizlik’ hakkında anket çalışması başlattıklarını söyleyen Doğukan Akdeniz, “Kırsaldan, merkeze tüm gençlere ulaşmak, sıkıntılarını dinlemek, onlara dokunmak istiyoruz” dedi.

Akdeniz, eğitimdeki plansızlık ve alt yapı eksikliğinden dolayı bugün bazı mesleklerde ihtiyaç fazlası üniversite mezunu olduğuna da dikkat çekerek, “Eğitimde planlama mutlaka biran önce yapılmalıdır” ifadesinde bulundu.

Akdeniz, Kıbrıs sorunun çözülmemesi ve ekonomik sorunların da gençliği umutsuzluğa sürüklediğini kaydetti.

Bu hafta CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ile gençliği ve gençlerin yaşadığı sorunları konuştuk.

“Kıbrıs sorunuyla alakalı gençlerde bir ümitsizlik var. Çözülmeyen ve uzayan bu süreç gençleri artık yıldırdı. Ama aynı zamanda ekonomik sıkıntılar içerisinde olan gençler de vardır.”

YENİDÜZEN: Gençleri nasıl gözlemliyorsunuz?

Doğukan Akdeniz: Kıbrıs sorunuyla alakalı gençlerde bir ümitsizlik var. Çözülmeyen ve uzayan bu süreç gençleri artık yıldırdı. Ama aynı zamanda ekonomik sıkıntılar içerisinde olan gençler de vardır. Yine eğitimde ‘kalite’ olmamasından dolayı da ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çok fazla üniversite varken, öğrencilerin kalacağı evler, yurtlar yetersizdir. Kiralar çok pahalıdır. Uçak bilet fiyatları uçmaktadır. Toplu taşıma yoktur.

Mezun olduktan sonra da iş bulamayacağına emin olan gençler psikolojik olarak yıkım yaşamaktadır. Hem buradan gençlerin göçü söz konusu iken hem de yurtdışında okuyan gençler adaya gelmek istememektedir. Tabi bunun yanı sıra iç göç de yaşanıyor. Kırsalda yaşaya gençler iş imkanlarının daha fazla olduğu düşüncesi ile merkezlere göç ediyor.

Ama bizim gençlik örgütü olarak görevimiz hem federal çözüm peşinde koşmak hem de sokağa inerek, sokakta gençlerimizle temas kurarak var olan sıkıntılara çözüm bulmaktır. Kırsaldan merkeze tüm gençlere ulaşmak, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek yönünde de misyonumuz vardır.

“Tabii ki iş olanakları olan meslekler var ama eğitim o kadar plansız ki örneğin bir meslekte çok yığılma olabiliyor. 5-6 yıl önce inanılmaz derecede fizyoterapist ihtiyacı varken, bugün ihtiyaç fazlasına ulaşıldı bile… Bu tamamen eğitimdeki plansızlıkla açıklanabilir. Eğitimde acil bir yol haritası çizilmelidir.”

YENİDÜZEN: Ülkedeki gençler eğitimdeki plansızlıktan mı, özel sektör yapısından mı, kamuya giriş beklentisinden mi, yoksa aradığı iş hayatını bulamamaktan dolayı mı işsiz? Siz çevrenizde hangi yorumlarla karşılaşıyorsunuz?

Doğukan Akdeniz: Tabi ki iş olanakları olan meslekler var ama eğitim o kadar plansız ki örneğin bir meslekte çok yığılma olabiliyor. 5-6 yıl önce inanılmaz derecede fizyoterapist ihtiyacı varken, bugün ihtiyaç fazlasına ulaşıldı bile… Bu tamamen eğitimdeki plansızlıkla açıklanabilir. Eğitimde acil bir yol haritası çizilmelidir. Eğitim planlanmalıdır. O zaman umarız ki gençler doğru mesleklere yönlendirilerek, iş olanakları da sağlanabilecek.

“Hiçbir şekilde stabil olmayan hükümetler, plansızlık, her yıl değişen hükümetler ile farklı vizyonlar, her gelen hükümetin farklı bir yol haritası çizmesi tabi ki büyük sıkıntıların da yaşanmasına neden oluyor. Tüm bu belirsizlikler içerisinde de mutlu, umutlu bir gençlikten söz etmek mümkün değildir.”

YENİDÜZEN: Siyasi belirsizlikler gençleri umutsuzluğa sürüklüyor mu?

Doğukan Akdeniz: Hiçbir şekilde stabil olmayan hükümetler, plansızlık, her yıl değişen hükümetler ile farklı vizyonlar, her gelen hükümetin farklı bir yol haritası çizmesi tabi ki büyük sıkıntıların da yaşanmasına neden oluyor. Tüm bu belirsizlikler içerisinde de mutlu, umutlu bir gençlikten söz etmek mümkün değildir.



Hiçbir şekilde stabil olmayan hükümetler, plansızlık, her yıl değişen hükümetler ile farklı vizyonlar, her gelen hükümetin farklı bir yol haritası çizmesi tabi ki büyük sıkıntıların da yaşanmasına neden oluyor. Tüm bu belirsizlikler içerisinde de mutlu, umutlu bir gençlikten söz etmek mümkün değildir. YENİDÜZEN: Gençler arasında artan madde kullanımı da büyük bir sorun. Sizin gözleminize göre nedir gençleri bunlara iten sebepler?

Doğukan Akdeniz: Ekonomik faktörler tüm çevreleri etkilemektedir. Buna bağlı olarak etkilenen ailelerin çocukları da madde kullanımına gidebiliyor. Tabi ki sebep sadece bu değil. Bizim yaptığımız herhangi bir çalışma da şuan yok. Ancak gençler o kadar sorunla baş etmeye çalışıyor ki başka başka şeylerden çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Evet, ülkemizde bu konu çok ciddi bir sorundur. Bu konuda biran önce çözümler üretilmelidir. Daha fazla genç, daha fazla aile bundan etkilenmeden bu insanlar için çıkış yolu bulunmalıdır.

“CTP Gençlik Örgütü olarak görevimiz hem federal çözüm peşinde koşmak hem de sokağa inerek, sokakta gençlerimizle temas kurarak var olan sıkıntılara çözüm bulmaktır. Kırsaldan merkeze tüm gençlere ulaşmak, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek yönünde de misyonumuz vardır.”