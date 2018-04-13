İbrahimoğulları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları atandı
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Resmi gazetede yayınlanan 3 Nisan tarihli karar ile Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları’nın atandığı açıklandı.
KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 17’nci maddesi uyarında Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları’nın atandı.
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Etiketler : resmi gazete, merkez bankası, atama
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