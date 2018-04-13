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 İbrahimoğulları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

 İbrahimoğulları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları atandı

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Resmi gazetede yayınlanan 3 Nisan tarihli karar ile Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları’nın atandığı açıklandı.

KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 17’nci maddesi uyarında Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Emrah İbrahimoğulları’nın atandı. 

 

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