İbrahim Uysal Kütüphanesi Güzelyurt’ta açılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de uzun yıllar görev yapmış olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan barış aktivisti İbrahim Uysal anısına kütüphane açılıyor. 7 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da ilçe binasında gerçekleşecek açılışa Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılacak.

Bilindiği gibi tarih öğretmeni olan Uysal, uzun yıllar Gençlik Gücü’nde futbol oynamış, Kıbrıs Türk Milli Takımı’nda da görev almıştı. Kıbrıs’ın güneyindeki sivil toplum örgütleriyle de uzun yıllar birlikte çalışan Uysal, iki toplumlu etkinliklerde de aktif rol üstlenmişti.