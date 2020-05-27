İbrahim Koreli’nin ölümü üzdü

Eski Milletvekillerinden, sendikacı İbrahim Koreli yaşamını yitirdi. İbrahim Koreli’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs Türk Toplumu'nun siyasal ve sendikal bağlamda barış, demokrasi ve emek mücadelesinin simge isimlerinden olan Koreli, bir dönem Tarım-Sen Başkanlığı da yapmıştı.