İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna ara verildi

Türkiye'de 322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek eylemine ara verdi.

Ölüm orucunun 323. gününde Grup Yorum Direniş Evi önünden yapılan açıklama ile bugün yapılan konser izni başvurusunun kabul edildiğini ve Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna ara verdiği duyuruldu.

Grup Yorum Direniş Evi ayrıntılı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.