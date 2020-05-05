İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna ara verildi
Türkiye'de 322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek eylemine ara verdi.
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Türkiye'de 322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek eylemine ara verdi.
Ölüm orucunun 323. gününde Grup Yorum Direniş Evi önünden yapılan açıklama ile bugün yapılan konser izni başvurusunun kabul edildiğini ve Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna ara verdiği duyuruldu.
Grup Yorum Direniş Evi ayrıntılı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
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Etiketler : Grup Yorum, İbrahim Gökçek
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