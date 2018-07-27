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İbrahim Erhalk mahkemeye çıkarıldı

İbrahim Erhalk mahkemeye çıkarıldı

Mahkeme tahammülden adam öldürme, adam öldürme, kanunsuz silah taşıma ve bulundurmadan itham edilen Erhalk hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı.

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Doğancı'da dün saat 18:00 sıralarında,  av tüfeği ile eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’ın üzerine ateş edip ölümüne sebep olan  61 yaşındaki İbrahim Erhalk, yoğun güvenlik önlemi altında Lefke Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

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Mahkeme tahammülden adam öldürme, adam öldürme, kanunsuz silah taşıma ve bulundurmadan itham edilen Erhalk hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı.

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