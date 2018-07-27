İbrahim Erhalk mahkemeye çıkarıldı
Mahkeme tahammülden adam öldürme, adam öldürme, kanunsuz silah taşıma ve bulundurmadan itham edilen Erhalk hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı.
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Doğancı'da dün saat 18:00 sıralarında, av tüfeği ile eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’ın üzerine ateş edip ölümüne sebep olan 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, yoğun güvenlik önlemi altında Lefke Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkeme tahammülden adam öldürme, adam öldürme, kanunsuz silah taşıma ve bulundurmadan itham edilen Erhalk hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı.
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